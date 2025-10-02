Cachorros vencen 3-1 a Padres y avanzan a Serie Divisional de la Nacional contra Cerveceros

Dansby Swanson, de los Cachorros de Chicago, salta sobre Manny Machado de los Padres de San Diego en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional. Foto: Nam Huh / AP

CHICAGO (AP).— Pete Crow-Armstrong conectó un sencillo impulsor ante un titubeante Yu Darvish, y los Cachorros de Chicago maniataron a Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego para conseguir el jueves una victoria 3-1 en el decisivo tercer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Respaldados por una ruidosa multitud de 40 mil 895 personas en el Wrigley Field, Chicago mostró su brillante defensa para avanzar en la postemporada por primera vez desde 2017.

Michael Busch conectó un jonrón solitario, y Jameson Taillon lanzó cuatro innings en blanco antes de que el mánager Craig Counsell utilizara cinco relevistas para cerrar el encuentro.

“Este es un equipo curtido. Este equipo puede resistir. Este grupo nunca retrocede ni se acobarda ante nada", manifestó Dansby Swanson, el torpedero de los Cachorros. "Es algo increíble ser parte de esto”.

Después de que Brad Keller flaqueara en la novena entrada —permitiendo un jonrón de Jackson Merrill al abrir el episodio y golpeando a dos bateadores— Andrew Kittredge se apuntó el salvamento al retirar a Jake Cronenworth con un rodado a la tercera base y a Freddy Fermin con un elevado al jardín central.

El próximo enfrentamiento para Chicago será contra Milwaukee, el campeón de la División Central de la Liga Nacional, en una Serie Divisional al mejor de cinco partidos que arrancará el sábado.

Counsell dirigió a los Cerveceros durante nueve años antes de ser contratado por los Cachorros en noviembre de 2023, y ha sido abucheado con fuerza en Milwaukee desde que se fue.

“Será un gran ambiente”, dijo Counsell. “Cachorros-Cerveceros. Será tan bueno como se puede. Siempre hay un gran ambiente cuando los dos equipos se enfrentan”.

Fue un final decepcionante para San Diego después de haber llegado a la postemporada por cuarta vez en los últimos seis años. Los Padres forzaron el tercer duelo con una victoria 3-0 el miércoles, pero sus estrellas fallaron en el final de la serie.

“Hay muchos jugadores que están afligidos en ese camerino, pero lo dimos todo en el campo, y no hay arrepentimientos por parte de nadie", expresó Mike Shildt, el piloto de los Padres. "Solo decepcionados”.

El dominicano Tatis se fue de 4-0 con tres ponches, incluyendo un elevado al derecho que dejó corredores en segunda y tercera en la quinta. Su compatriota Manny Machado, quien conectó un jonrón de dos carreras en el segundo partido, falló con un rodado a Swanson para el último out del octavo, varando a un corredor en tercera.

Darvish también tuvo problemas contra su antiguo equipo. El derecho japonés fue retirado después de que los primeros cuatro bateadores de los Cachorros se embasaron en la segunda entrada, culminando con el primero de los tres hits de Crow-Armstrong.

Jeremiah Estrada relevó y otorgó un boleto con las bases llenas a Swanson, dando a los Cachorros una ventaja 2-0. Estrada limitó el daño al ponchar a Matt Shaw antes de que Busch rodara para un doble play que terminó la entrada.

Taillon permitió dos hits y ponchó a cuatro. Caleb Thielbar sacó dos outs antes de que el venezolano Daniel Palencia saliera de un aprieto en la quinta entrada mientras obtenía su segunda victoria de la serie. Drew Pomeranz se encargó de la séptima antes de que Keller trabajara la octava.

Los Cachorros apoyaron a su bullpen con otro rutilante día defendiendo. Swanson ejecutó una elegante jugada al dominar un rodado del venezolano Luis Arráez al abrir la sexta, y luego completó un doble play para terminar la entrada tras un boleto a Machado.

Crow-Armstrong, quien se fue de 6-0 con cinco ponches en los dos primeros juegos de la serie, le robó un hit a Machado con una atrapada deslizante al jardín central en el primer inning.

“Es apenas el siguiente paso para nosotros”, remarcó Busch. "Te propones un objetivo antes de cada año para hacer cosas como esta, y lo celebras, y ha sido divertido celebrarlo y continuar celebrándolo esta noche, pero hay mucho trabajo por delante”.