La NFL volverá a México en 2026, confirma el Comisionado Roger Goodell

Los mexicanos tendrán la oportunidad de ver un partido de la NFL en el Estadio Azteca. Foto: AP

LONDRES (AP) — La Ciudad de México ha estado fuera de la rotación de la NFL para juegos internacionales mientras el Estadio Azteca estaba en renovaciones de cara a la Copa del Mundo 2026, sin embargo, ahora está de vuelta en el panorama, afirmó este jueves el Comisionado Roger Goodell durante una conferencia deportiva en Londres.

El último partido en México fue el 21 de noviembre de 2022, cuando los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals ante más de 78 mil aficionados en el Estadio Azteca.

La liga está jugando un récord de siete juegos internacionalmente esta temporada, seis de ellos en Europa. Brasil fue sede de un juego.

Goodell reiteró el plan de la liga para aumentar el número de juegos en el extranjero a 16, y nuevamente afirmó que Asia será la próxima región.

Australia ya ha sido anunciada para un juego la próxima temporada.

"Si vas a ser global, tienes que hacerlo más allá de Europa, más allá de América", dijo. "Necesitas llegar a otras áreas y territorios, y el próximo año vamos a Australia. Tenemos planes de ir a Asia poco después."

Los funcionarios de la liga declinaron comentar sobre que lugar de Asia están considerando.

NFL lanzará ligas profesionales de fútbol bandera previo a los Olímpicos de Los Ángeles 2028

La NFL planea lanzar ligas profesionales de fútbol bandera para mujeres y hombres "en los próximos años", afirmó el jueves el Comisionado Roger Goodell.

El cronograma delineado por Goodell en una conferencia deportiva en Londres prevé la creación de las ligas antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que incluirán el fútbol bandera por primera vez.

"Estamos comprometidos a crear una liga profesional femenina y una liga profesional masculina de fútbol bandera. Hemos tenido un gran interés en eso y espero que podamos hacerlo en los próximos años", expresó Goodell en la conferencia Leaders in Sport en el Estadio Twickenham.

La liga ha priorizado el fútbol bandera como una forma de atraer a jóvenes aficionados, tanto hombres como mujeres.

"Estamos viendo universidades en los Estados Unidos e internacionalmente que también quieren hacerlo parte de su programa", comentó Goodell.

"Si estableces esa estructura donde hay ligas juveniles, pasando a la escuela secundaria, a la universidad y luego a lo profesional, creo que puedes desarrollar un sistema a gran escala. Esa es una infraestructura importante que necesitamos crear."

El futbol y los deportes ‘unen a las comunidades’

Goodell afirmó que el fútbol puede ser una fuerza unificadora.

"Leemos sobre diferentes problemas y vemos las diferentes cosas que suceden en la política y de otra índole... y desafortunadamente cosas negativas como la guerra", expresó. "Nuevamente, creo que el fútbol, y los deportes en general, creo que unen a las comunidades. Eso es algo positivo que necesitamos un poco más."