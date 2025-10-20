Aficionados de Rayados agreden a una mujer en el metro de Monterrey (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer fue arrojada fuera del vagón de mujeres en el metro de Monterrey, Nuevo León, después de que se quejó de que hombres ingresaron al espacio exclusivo para mujeres y amenazó con jalar la palanca de emergencia para detener el servicio.

De acuerdo con la prensa local, los hechos sucedieron después del partido de futbol de Pumas contra Rayados, que se enfrentaron en el Estadio BBVA el pasado sábado 18 de octubre a las 19 horas, en el tiempo del centro de México.

En los videos es posible observar la gran afluencia del transporte en ese momento en el que numerosos hombres ingresaron al vagón exclusivo para mujeres y menores de edad, varios de ellos portando playeras del equipo local, Rayados.

Este fin de semana, en el Metro de la ciudad de #Monterrey??, una mujer fue agredida de manera física y verbal, luego que amenazara con activar la palanca de emergencia? del vagón en el que viajaba.



Reportes de medios de comunicación informaron que durante eventos especiales en los que aumenta la afluencia, como partidos de futbol o festividades, se permite el ingreso de hombres a dichos espacios exclusivos.

Sin embargo, en la página oficial del metro de dicha ciudad, “Metrorrey”, los vagones delimitados, referidos como “zona preferente” son “un espacio seguro y exclusivo para TODAS las mujeres, niñas y niños menores de 12 años” y se específica que los hombres no pueden ingresar a dicha sección, ni siquiera si el resto de los vagones están ocupados.

Una persona del género masculino solo puede ingresar a este espacio si tiene una discapacidad, se indica en la página oficial del metro de Monterrey.

De acuerdo con los reportes periodísticos, la mujer exigió que se respetara la exclusividad del espacio en el transporte público y que los hombres salieran del vagón, lo que provocó el enojo de varias personas.

Ante ello, la joven amenazó con jalar la palanca de emergencias al interior del vagón. En respuesta varios usuarios la jalonearon, intentando que soltara la palanca, mientras otros gritaban: “¡Que la bajen!, ¡Que la bajen!”.

Posteriormente, en el video se observa cómo varios hombres y mujeres empujaron a la joven y la expulsaron del vagón con fuerza, por lo que incluso cayó al suelo. En el interior del vagón, las personas aplaudieron y vitorearon.

Mientras la joven intentaba incorporarse y las puertas del vagón se cerraban, quedaron registrados en el video los festejos y las burlas en su contra: “¡Quiere llorar, quiere llorar!”.

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad de Nuevo León no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. Sin embargo, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales.

En plataformas digitales como X (antes Twitter) y Facebook, el video ha generado comentarios a favor de la joven, que destacan la importancia de respetar los espacios exclusivos y mantenerlos libres de acoso.

Sin embargo, tampoco han faltado los comentarios en su contra, que lejos de condenar las agresiones que sufrió las festejan y perpetuán la violencia, trasladándola al espacio digital con burlas sobre su apariencia y complexión física.

Acoso en el transporte público en Monterrey

En la página oficial de Metrorrey, del gobierno de Nuevo León, el apartado “Muévete sin acoso” informa que el acoso es un delito que abarca acciones como: chiflarle a las mujeres en el transporte público, tomarles fotos, decirles piropos, invadir su espacio personal y tocarlas.

Asimismo, en caso de sufrir acoso o ser testigos de un caso se puede:

Llamar al 070 para reportar incidentes.

Llamar al 911 en caso de necesitar seguridad pública o de salud en una emergencia.

Acudir directamente con personal de Metrorrey en alguna de las estaciones.

Activar la palanca de emergencia.

Además, en caso de observar a personas invadiendo el espacio exclusivo, se puede reportar al Whatsapp 8124070070 o a través de las redes sociales @070nuevoleon.

Multas por no respetar los espacios exclusivos para niños y mujeres

En Monterrey, quienes utilicen espacios exclusivos en el transporte público sin pertenecer a los grupos para los que están destinados pueden enfrentar multas de entre 565 y 2 mil 262 pesos, de cinco veces a 20 veces la UMA, dependiendo del caso en particular.

El Reglamento de Justicia Cívica contempla también sanciones alternativas para las fallas como trabajo comunitario de tres a seis horas o arresto de tres a 12 horas.