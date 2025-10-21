LaLiga cancela los planes de jugar el partido del Barcelona contra Villarreal en Miami

La Liga española cancela los planes del partido del Barcelona contra Villarreal en Miami. Foto: @FCBarcelona_es

MADRID (AP).- LaLiga dijo este día que los planes para que el Barcelona jugara un partido de temporada regular contra el Villarreal en Miami en diciembre fueron cancelados.

LaLiga dijo que la decisión se tomó después de conversaciones con el promotor del partido planeado para el 20 de diciembre y citó la "incertidumbre que ha surgido en España en las últimas semanas".

El promotor del juego, Relevent, dijo que informó a LaLiga de la necesidad de suspender el partido porque "no hay tiempo suficiente para ejecutar adecuadamente un evento de esta escala".

Agregó que “también sería irresponsable comenzar a vender entradas sin un partido confirmado”.

LaLiga finalmente había conseguido la aprobación de organismos futbolísticos como la UEFA y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) para celebrar su primer partido de la temporada regular en el extranjero. Sin embargo, la oposición de jugadores, algunos clubes y aficionados había aumentado recientemente en España.

LaLiga española “lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la expansión internacional del fútbol español, no pueda salir adelante”.

LaLiga afirmó que “celebrar un partido oficial fuera de nuestras fronteras hubiera sido un paso decisivo en el crecimiento global de la competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la visibilidad del futbol español en un mercado estratégico como Estados Unidos”.

Señaló que “el proyecto cumplió íntegramente con toda la normativa federativa y no afectó la integridad de la competición, como lo confirmaron las instituciones competentes encargadas de garantizar su cumplimiento, que se opusieron al mismo por otras razones”.