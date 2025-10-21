SelecciÃ³n Mexicana femenil de futbol Sub-17 gana 1-0 a PaÃ­ses Bajos en Copa del Mundo. Foto: X: @Miseleccionfem

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- Este martes, la SelecciÃ³n Mexicana femenil de futbol Sub-17 venciÃ³ 1-0 a su similar de PaÃ­ses Bajos, esto por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la especialidad, la cual se estÃ¡ realizando en Marruecos.

En su primer duelo del certamen, las dirigidas por Miguel Gamero cayeron 2-0 ante Corea del Norte, por lo que un resultado positivo era necesario para mantener la posibilidad de acceder a la siguiente fase, ya que las neerlandesas ganaron 4-3 a CamerÃºn en su primer partido.

El duelo parecÃ­a que iba a terminar en reparticiÃ³n de puntos entre ambas selecciones, sin embargo, a falta de tres minutos para el final, la mediocampista Citlalli Reyes, quien milita en el San Diego Surf Soccer Club, recibiÃ³ el esfÃ©rico en tres cuartos de cancha y disparÃ³ de derecha para anotar el Ãºnico tanto del encuentro.

Â¡Brutal golazo de Citlalli Reyes! MÃ©xico ya lo gana a PaÃ­ses Bajos #EllasEnTUDN pic.twitter.com/AdeXgSH15c â€” TUDN MEX (@TUDNMEX) October 21, 2025

Con esta victoria, MÃ©xico se posicionÃ³ en el tercer peldaÃ±o del Grupo B con 3 unidades, Corea del Norte es primer lugar con 6 puntos, PaÃ­ses Bajos es segundo con 3 (por goles a favor ocupa ese lugar) y CamerÃºn es cuarto con 0 unidades.

El tercer juego de la fase de grupos de las mexicanas serÃ¡ ante las camerunesas el prÃ³ximo viernes 24 de octubre, a las 13:00 horas.