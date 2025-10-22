Isaac del Toro competirá en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ensenada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El equipo profesional de ciclismo UAE Emirates oficializó la participación de Isaac del Toro en el Campeonato Nacional de Ruta y Contrarreloj, programado del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California, ciudad natal del ciclista mexicano.

A través de un comunicado, el conjunto emiratí anunció que Del Toro Romero formará parte tanto de las competencias de contrarreloj como la prueba de ruta, con lo que pondría punto final a su temporada 2025, tras un año de triunfos a lo largo del circuito de encuentros ciclistas europeo, así como el subcampeonato en el Giro de Italia.

Dicho anuncio se da en medio de la polémica ante la creación de la Unión Ciclista de México, encabezada por el exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Bernardo de la Garza, como la nueva federación reconocida con el aval de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y la potencial impugnación por parte de las asociaciones estatales de la Federación Mexicana de Ciclismo, las cuales han desconocido públicamente al nuevo organismo y su titular, de quien, argumentan, no cumple con los requisitos para ocupar el cargo.

“Competir en un Campeonato Nacional en casa es realmente especial para mí. Es la mejor manera de cerrar la temporada, rodeado de familia, amigos y los aficionados que me han apoyado desde el inicio. Estoy orgulloso de portar los colores del equipo UAE Emirates y daré todo para finalizar el año en lo más alto”, aseguró el pedalista bajacaliforniano de 21 años.

“Sin duda serán días especiales y espero que toda la comunidad del ciclismo en México se involucre y disfrute este fin de semana celebrando nuestro deporte”, agregó el "Torito".

Del Toro ha acumulado 16 victorias en 2025, entre las que destacan el Tour de Austria, la Clàssica Terres de L’Ebre, la Vuelta a Burgos, Milano-Torino, Industria & Artigianato, Giro de la Toscana, Copa Sabatini, Trofeo Matteotti y el Giro de Emilia, además de convertirse en el ciclista más joven en 85 años en ligar 10 días con el suéter rosa de líder del Giro de Italia.