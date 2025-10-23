Detienen a Chauncey Billups y Terry Rozier, ambos de la NBA, por red de apuestas ligada a la mafia

Chauncey Billups, entrenador de los Trail Blazers de Portland, durante el partido de pretemporada contra el Jazz de Utah, el jueves 16 de octubre de 2025, en Salt Lake City. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- El entrenador de los Trail Blazers de Portland, Chauncey Billups, y el jugador del Heat de Miami, Terry Rozier, se encuentran entre más de 30 personas que han sido acusadas en relación con esquemas que involucran apuestas deportivas ilegales y juegos de póker amañados respaldados por la mafia, informaron las autoridades el jueves.

Terry Rozier, jugador del Heat de Miami, a la izquierda, y al entrenador Chauncey Billups de los Trail Blazers de Portland

La acusación contra Rozier y otros menciona a nueve co-conspiradores no identificados, incluyendo a un residente de Florida que fue jugador de la NBA y a un residente de Oregón que fue jugador de la NBA entre aproximadamente 1997 hasta 2014 y entrenador de la NBA desde al menos 2021, así como a un pariente de Rozier.

La NBA no hizo comentarios de inmediato. La liga ha investigado previamente a Rozier y todavía investiga las acciones de Malik Beasley, ex jugador de Detroit, según informó una fuente a AP. fuente.

Rozier se uniformó para el partido del Heat contra el Magic en Orlando la noche del miércoles, aunque no participó en el juego. Fue detenido en Orlando la madrugada del jueves. El equipo no comentó de inmediato sobre el arresto.

Se dejó el jueves un mensaje al abogado de Rozier, Jim Trusty.

Trusty previamente le dijo a ESPN que a Rozier se le informó que una investigación inicial determinó que no había hecho nada malo después de reunirse con investigadores de la NBA y el FBI en 2023, informó la cadena deportiva.

Terry Rozier (2) del Heat de Miami en un juego ante los Grizzlies de Memphis

Se dejó un mensaje en procura de comentarios con Billups.

El director del FBI, Kash Patel, y otras autoridades estaban proporcionando más información en una conferencia de prensa.

El caso fue presentado por la misma oficina del fiscal de Estados Unidos en Brooklyn que anteriormente procesó a Jontay Porter, ex jugador de la NBA. El ex centro de los Raptors de Toronto se declaró culpable de cargos por retirarse anticipadamente de los juegos, alegando enfermedad o lesión, para que aquellos que estaban al tanto pudieran ganar mucho apostando a que él no cumpliría con las expectativas.

Billups fue exaltado al Salón de la Fama del Baloncesto el año pasado. Desempeándose como armador, el cinco veces All-Star y tres veces All-NBA, brilló para que los Pistons de Detroit conquistasen su tercer título de liga en 2004, llevándose el laureal de Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA. Boston seleccionó al con la tercera selección general del draft de 1997. También jugó para Toronto, Denver, Minnesota, los Knicks de Nueva York y los Clippers de Los Ángeles Billups ganó el “Trofeo Joe Dumars”, un premio al juego limpio de la NBA, en 2009 mientras jugaba para los Nuggets de su natal Denver.

Billups, de 49 años, cumple su quinta temporada como entrenador de Portland, acumulando un récord de 117-212. Los Trail Blazers abrieron la temporada el miércoles por la noche en casa con una derrota 118-114 ante Minnesota.

Un juego que involucra a Rozier que ha estado en cuestión se disputó el 23 de marzo de 2023, un enfrentamiento entre los Hornets y los Pelicans de Nueva Orleans. Rozier jugó los primeros nueve minutos y 36 segundos de ese juego, y no solo no regresó esa noche, citando un problema en el pie, sino que no jugó nuevamente esa temporada. Charlotte tenía ocho partidos restantes y no estaba en contención para los playoffs, por lo que no parecía particularmente inusual que Rozier fuera descartado para los últimos compromisos de la temporada.

En ese juego del 23 de marzo, Rozier terminó con cinco puntos, cuatro rebotes y dos asistencias en ese período inicial, un cuarto productivo, pero muy por debajo de su producción total habitual para un partido completo.

Publicaciones aún en línea del 23 de marzo de 2023 muestran que algunos apostadores estaban furiosos con las casas de apuestas esa noche cuando se hizo evidente que Rozier no iba a regresar al duelo Charlotte-Nueva Orleans después del primer cuarto, con muchos recurriendo a las redes sociales para decir que algo “sospechoso” había ocurrido con respecto a las apuestas que involucraban sus estadísticas para esa noche.