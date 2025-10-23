Isaac del Toro conquista carrera contrarreloj en Ensenada, su lugar de nacimiento

El ciclista mexicano Isaac del Toro . Foto: @conadeoficial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pedalista mexicano Isaac del Toro fue el ganador de la carrera Contrarreloj Individual Élite del Campeonato Nacional Mexicano 2025 que se realiza en Ensenada, Baja California, lugar de nacimiento del deportista.

El ciclista de 21 años, quien pertenece al equipo UAE Team Emirates, recorrió los 16 kilómetros de la competencia en 25 minutos, 25 segundos y 74 milisegundos.

Esta es la victoria número 17 que Del Toro obtiene en 2025. Este sábado también participará en la prueba de ruta que comprende 140 kilómetros y se espera que también sea el triunfador.

La carrera comenzó pasadas las 13 horas con 20 minutos en Viñedos del Mar, en el Valle de Guadalupe, y finalizó en la Arena Guadalupe.

Detrás de Isaac del Toro llegaron los ciclistas Edgar Cadena y Eder Frayre, éste también de Ensenada, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar con tiempo de 26 minutos 38 segundos y 26 minutos 49 segundos, respectivamente.