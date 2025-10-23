Rechazan reabrir denuncias contra el exfutbolista Omar Bravo, procesado por abuso sexual infantil

GUADALAJARA Jal., (apro).- La Fiscalía del Estado de Jalisco no reabrirá las dos carpetas de investigación archivadas relacionadas con denuncias previas contra el exfutbolista Omar Bravo, quien actualmente enfrenta un proceso judicial por abuso sexual infantil agravado.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos puntualizó que la primera denuncia, presentada en 2023, correspondió a un asunto de paternidad y fue archivada al determinarse que no existía delito que perseguir. En cuanto a la segunda denuncia, interpuesta en febrero de este año, el fiscal evitó precisar el delito señalado, aunque indicó que se resolvió la abstención de investigar, ya que determinaron que los hechos denunciados no configuran un delito.

"Sí, son dos carpetas que ya se encuentran archivadas, la primera de ellas fue de una denuncia que se presentó en el 2003 que tiene que ver más bien con un tema de paternidad. Al final de cuentas se resolvió en su momento, que no había delito que perseguir y se archivó. Hubo otra que se presentó precisamente este año. Sin embargo, bueno, pues se resolvió en su momento la abstención de investigar porque bueno, de los de los datos y de los hechos que denunciaban, pues bueno, no se advertía de momento o no se advierte de momento delito alguno. Por lo tanto, bueno, pues están archivadas las dos", declaró.

Se le insistió al funcionario que explicará qué hechos o presunto delito se denunció en la segunda denuncia presentada en febrero, sin embargo, se negó a informar el motivo de esa denuncia ante el ministerio público estatal.

“Yo quisiera no mencionar los hechos, ¿por qué? Porque incluso dentro de esta misma eh denuncia que se presentó, nos presentó un escrito la persona que denuncia en la que eh nos pide y nos exige el derecho a su privacidad y que no se mencione y eso ahora en la carpeta, por eso, bueno, pues aquí sí, discúlpeme, pero pues no lo puedo hacer por respeto a la persona que que denunció y por la manifestación y que obra por escrito en la misma carpeta”, fue la respuesta de Salvador González.

El responsable de la Fiscalía del Estado indicó que la defensa legal del exdelantero de las Chivas, hasta el momento no ha presentado un recurso legal a la determinación de la vinculación a proceso.

“Ahorita estamos en la etapa de investigación complementaria, se dio un mes para concluir esta parte y bueno, pues eh ellos están ofreciendo, bueno, ofrecieron algunos eh datos de prueba que se están solicitando. Eh, pero bueno, estamos en esta parte. No hay ningún recurso que se haya interpuesto hasta ahorita que me hayan informado", agregó.

Por su parte, el coordinador General Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada reportó que el exfutbolista se encuentra bien en general.

"No hay no hay información de que esté mal, está bien. Eh, pues en el momento procesal que ya conocen, ¿no? No, no se conoce tampoco ninguna amenaza y pues de momento es la información que se tiene, está transcurriendo normalmente", expuso Roberto Alarcón.

Cabe destacar que Omar “N” se encuentra en el reclusorio Metropolitano de Puente Grande Jalisco, en donde permanecerá por lo menos hasta el 10 de abril de 2026, fecha en la que vencerá el plazo de la prisión preventiva oficiosa.