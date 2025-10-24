Chauncey Billups y Terry Rozier, en libertad tras haber sido detenidos por apuestas ilegales

BERLÍN, (dpa/EP).- El entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y el jugador de los Miami Heat, Terry Rozier, fueron puestos en libertad tras haber sido detenidos previamente en el marco de unas investigaciones contra las apuestas deportivas ilegales y las partidas de póker amañadas, con el apoyo de la mafia.

Billups, que fue apartado temporalmente por los Blazers al conocerse la detención, quedó libre tras comparecer ante el tribunal de distrito de Portland, acusado de conspiración para cometer fraude electrónico y blanqueo de dinero, según informó 'The Athletic'. El entrenador aceptó restricciones para viajar y renunció a su pasaporte.

El técnico estadounidense fue detenido en Oregón bajo sospecha de estar implicado en una trama de amaño de partidas clandestinas de póquer que contaban con el respaldo de familias mafiosas. Billups es un rostro reconocido en la liga americana, ya que está en su quinto año como entrenador de los Trail Blazers, es campeón de la NBA con los Detroit Pistons (2004) y fue incluido en el Salón de la Fama.

Por su parte, Rozier, que también fue suspendido por los Heat, obtuvo su libertad después de poner como garantía para la fianza su casa de 6 millones de dólares en Florida, además de entregar su pasaporte, según informó el medio 'Sports Illustrated'. El base fue detenido en Florida y es uno de los seis sospechosos de formar parte de una trama de apuestas deportivas ilegales que utilizaba información privilegiada de la NBA y la pasaba a otros a cambio de dinero.

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) informó que 34 personas fueron detenidas tras años de investigaciones en 11 estados y en las que se invirtieron decenas de millones de dólares. Entre los detenidos, figura también Damon Jones, exjugador y antiguo entrenador asistente de los Cleveland Cavaliers, que se encuentra entre las tres personas acusadas en ambas investigaciones.

La NBA reiteró que se está tomando las acusaciones muy en serio y que seguirá cooperando con las autoridades, afirmando que la integridad del deporte es su "máxima prioridad".