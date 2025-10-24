Con HR y 3 producidas de Kirk, Toronto apaleó 11-4 a los Dodgers (Video)

Con HR y 3 producidas de Kirk, Toronto apaleó 11-4 a los Dodgers. Foto: AP

TORONTO (AP).- Addison Barger conectó el primer grand slam como emergente en la historia de la Serie Mundial, Alejandro Kirk añadió un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de nueve carreras y los Azulejos de Toronto abrumaron a los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles 11-4 en el primer juego el viernes por la noche.

El tijuanense Alejandro Kirk, el primer catcher azteca en disputar una Serie Mundial, se convirtió en el primer pelotero nacido en México con un jonrón en el Clásico de Otoño.

La noche de este viernes, Kirk bateó de 3-3, con dos carreras producidas, tres anotadas y una base por bolas, lo que representa la mejor actuación de un jugador mexicano de posición en la historia de las Series Mundiales.

"Esa es la esencia de nuestra ofensiva", dijo el tercera base de los Blue Jays, Ernie Clement, quien conectó el sencillo del desempate en la sexta. "Es un esfuerzo colectivo y todos hacen su trabajo".

Daulton Varsho inició la remontada de Toronto de un déficit de 2-0 con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada ante el dos veces ganador del premio Cy Young, Blake Snell.

"Me he enfrentado a él muchas veces. Obviamente me ha dominado", dijo Varsho. "Es uno de esos tipos con los que tienes que sacar tu mejor swing y, pase lo que pase, pasa".

La lluvia de jonrones fue perfecta para el regreso del Clásico de Otoño a Toronto por primera vez desde 1993, cuando Joe Carter conectó el segundo jonrón decisivo para cerrar una Serie Mundial. Y, en una inusual conexión con aquella noche de hace 32 años, Varsho lleva el nombre de Darren Daulton, el receptor de los Filis de Filadelfia al que Mitch Williams le lanzaba cuando Carter conectó.

Shohei Ohtani conectó su primer jonrón de la Serie Mundial para los Dodgers, grandes favoritos, buscando convertirse en el primer campeón que repitió desde que los Yankees de Nueva York ganaron tres títulos consecutivos entre 1998 y 2000. Los Ángeles perdía por nueve carreras cuando conectó un cuadrangular de dos carreras ante Braydon Fisher en la séptima, su cuarto jonrón en dos juegos.

Los fanáticos enojados porque Ohtani rechazó a los Blue Jays para firmar un contrato de $700 millones con los Dodgers en diciembre de 2023 corearon: "¡No te necesitamos!" cuando llegó al plato en el noveno.

“No hay que molestar al oso”, dijo el lanzador de Toronto Chris Bassitt.

El segundo juego de la serie al mejor de siete será en el Rogers Centre el sábado por la noche.

“Lo dan todo todas las noches”, dijo Clement, refiriéndose a los aficionados de los Blue Jays. “En los últimos meses, la verdad, han llenado el estadio y nos han dado muchísima energía. Tenemos suerte de tener a estos aficionados”.

Jugando después de un descanso de una semana tras su barrida en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Los Ángeles tomó una ventaja de 2-0 contra el novato de 22 años Trey Yesavage. con sencillos productores de Kiké Hernández en el segundo y Will Smith en el tercero.

Yesavage hizo su cuarta apertura en postemporada, una más que su total de aperturas en temporada regular. A los 22 años y 88 días, se convirtió en el segundo lanzador más joven en abrir un juego inaugural de la Serie Mundial, detrás de Ralph Branca, de Brooklyn, con 21 años y 267 días en 1947 en el Yankee Stadium.

Yesavage realizó algunos lanzamientos clave durante sus cuatro entradas, dejando las bases llenas en la segunda al retirar a Ohtani con un roletazo y dejando a un corredor en tercera en la siguiente entrada cuando ponchó a Max Muncy.

Seranthony Domínguez se llevó la victoria con 1 1/3 entradas sin hits.

El jonrón de Varsho fue el primero que un bateador zurdo le conectó a Snell desde que Juan Soto lo conectó para los Yankees el 2 de junio del año pasado. Snell permitió cinco hits con cambios, la mayor cantidad de su carrera, y permitió cinco carreras, ocho hits y tres bases por bolas en poco más de cinco entradas.

"Blake simplemente no dominaba bien la recta", dijo el mánager de los Dodgers, Dave Roberts. "Solo hubo un par de bases por bolas malas".

Snell lanzó en la Serie por primera vez desde 2020 con Tampa Bay, cuando fue retirado en la sexta entrada del sexto juego mientras lanzaba una blanqueada contra los Dodgers. Los Ángeles remontó contra el bullpen de los Rays para conseguir su primer campeonato desde 1988.

Ahora los Dodgers buscan su tercer título en seis años.

Después de una Serie de Campeonato de la Liga Americana de siete juegos contra Seattle que terminó el lunes, Toronto consiguió 14 hits y contribuciones clave de Bo Bichette y Varsho, quienes se combinaron con Vladimir Guerrero Jr. para convertirse en el primer trío de hijos de ex jugadores de las Grandes Ligas en iniciar para un equipo en un juego de la Serie.

Tras recuperarse de un esguince de rodilla izquierda que lo mantuvo fuera de juego desde el 6 de septiembre, Bichette jugó en segunda base por primera vez en seis años y prefirió la rodilla. Conectó un sencillo en la primera entrada, se desplazó hacia el lado izquierdo del cuadro interior para fildear un rodado y salvar una carrera, y luego, con el marcador 2-2, recibió una base por bolas de Snell en cuenta completa al iniciar la sexta.

Doce bateadores batearon en la entrada. Clement conectó un sencillo ante el relevista Emmet Sheehan para una ventaja de 3-2, el bateador emergente Nathan Lukes recibió una base por bolas con las bases llenas y Andrés Giménez añadió un sencillo productor.

Barger saludó al zurdo Anthony Banda con un batazo de 413 pies hacia el jardín derecho central en un slider colgante para poner a Toronto por delante 9-2.

“Fue un momento de desmayo. Una locura”, dijo Barger. “Se me estaba ahogando un poco, intentando lanzar la pelota y anotar una carrera”.

Kirk, quien pegó en la pared del jardín derecho un lanzamiento antes del jonrón de Varsho, agregó su cuarto jonrón de la postemporada.

Una noche histórica para Alejandro Kirk.

Primer jugador nacido en México con HR y con tres imparables en un juego de Serie Mundial.

¡Orgullo mexicano ??????! pic.twitter.com/Hd7yxM2IE4 — MLB México (@MLB_Mexico) October 25, 2025

"Simplemente no lanzamos cuando debíamos para mantener el partido reñido", dijo Roberts. "Necesitamos mejorar".