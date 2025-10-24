Jackie Robinson, el primer beisbolista afroamericano que jugó en Grandes Ligas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El 31 de enero de 1919, en Cairo, Georgia, nació Jackie Robinson, el primer afroamericano en disputar un partido de beisbol en la MLB (Major League Baseball). El pelotero debutó en las Ligas Mayores con los Dodgers de Brooklyn el 15 de abril de 1947.

Tras la guerra de Secesión (12 de abril de1861 a 9 de abril de 1865) que se libró en suelo estadunidense, la mayoría de los Estados de la antigua Confederación adoptaron las Leyes Jim Crow (también conocidas como Códigos Negros). Éstas tenían como objetivo limitar la nueva libertad de los afroamericanos emancipados al restringir su movimiento y forzarlos a una economía laboral basada en bajos salarios y deudas.

Estas leyes condujeron a una segregación racial y su lema era “separados pero iguales”. Por ejemplo –entre otras tantas cosas–, las personas negras tenían que asistir a escuelas, restaurantes, iglesias o cines separadas de las personas blancas. Y el beisbol, desafortunadamente, no fue la excepción.

Si bien los beisbolistas negros atrajeron multitudes durante la década de 1910, los agentes de reserva blancos controlaban estrictamente los recibos de entrada de sus equipos. Es decir, dictaban cuándo y dónde podían jugar los equipos negros y, posteriormente, pasaban una pequeña parte de los ingresos por asistencia a los juegos a los propietarios de los equipos. Cualquier propietario de equipo que se opusiera a las prácticas de programación de los agentes corría el riesgo de perder un lugar en el que jugar.

La Liga Nacional Negra

El 13 de febrero de 1920, Andrew “Rube” Foster encabezó la creación de la NNL (Liga Nacional Negra), liga que nació con la intención de brindar a los afroamericanos de Estados Unidos la posibilidad de jugar beisbol de manera organizada.

La NNL inspiró la creación de otras ligas para jugadores afroamericanos, como la Liga Negra del Sur y la Liga Coloreada del Este, cuyos equipos se enfrentarían a los de la NNL en la Serie Mundial (anual) de la Liga Negra. La creación de estas ligas demostró que los beisbolistas negros generaban el mismo interés en la afición que los jugadores blancos.

En 1937 surgió la Liga Americana Negra (ANL), en la cual apareció un nombre que, sin saberlo, terminaría por hace eco, no solo ahí, sino en la historia del beisbol: Jack Roosevelt Robinson. El pelotero debutó con los Kansas City Monarchs en 1945 y ahí tuvo 45 imparables en 120 turnos tomados y fue el líder en el departamento de dobles (13) y cuadrangulares (4).

Durante años, más de un equipo de la MLB pensó en reclutar a algún jugador de las Ligas Negras, sin embargo, debido a la segregación racial establecida y aceptada nadie lo hizo. Pero eso cambió cuando Branch Rickley, copropietario, presidente y gerente general de los Dodgers de Brooklyn, se aventuró a romper con aquella ideología.

El 23 de octubre de 1945, los Dodgers firmaron a Jackie Robinson. Aunque lo enviaron a su equipo filial de los Royals de Montreal de la Liga Internacional (AAA) para la temporada de 1946. Robinson tenía 26 años de edad. En su primer año, Jackie lideró la liga con un promedio de bateo de .349, anotó 113 carreras y sumó 40 robos.

El debut en la MLB

El 15 de abril de 1947 llegó el ansiado debut en las Ligas Mayores. El manager del equipo, Clyde Sukeforth, alineó a Jackie, de 28 años de edad, como segundo bate y primera base para los Dodgers de Brooklyn ante los Braves de Boston.

Aquel día, el Ebbets Field de Brooklyn en Nueva York albergó a 26 mil 623 aficionados. Robinson saltó al diamante con el número 42 en su dorsal. El pelotero nacido en Georgia terminó la temporada bateando .297 con 125 anotadas, el liderato de robos (29) y ganó el primer premio de Novato del Año.

A lo largo de los 10 años que Robinson jugó en la MLB cosechó seis banderines de la Liga Nacional y un título de Serie Mundial (1955), todo con los Dodgers. Sin olvidar, claro, su premio MVP (1949) y seis invitaciones al Juego de las Estrellas. El 5 de enero de 1957 anunció su retiro de la gran carpa y el 24 de enero de 1962 fue ingresado al Salón de la Fama. El 24 de octubre de 1972, con 53 años, falleció víctima de un ataque cardiaco.

En 1997, a propósito del debut de Jackie Robinson en las Ligas Mayores, el entonces comisionado Bud Selig anunció que el número 42 que portó el pelotero sería retirado de por vida. Aunque se permitiría a los jugadores que lo usaban en ese momento seguir haciéndolo hasta sus retiros.

En 2007, Ken Griffey Jr. solicitó un permiso especial para usar el número 42 el 15 de abril, esto para celebrar los 60 años del debut de Robinson. Dos años después, todos los jugadores de los equipos comenzaron a usar el número 42 para honrar a Jackie. En 2004, el comisionado Bud Selig, junto a Sharon Robinson, hija de Jackie, estableció de manera oficial el “Día de Jackie Robinson” en la MLB.