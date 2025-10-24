Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 avanza a octavos de final en Copa del Mundo (Video)

Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 avanza a octavos de final en Copa del Mundo. Foto: X: @Miseleccionfem

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este viernes, la Selección Mexicana femenil de futbol Sub-17 venció 1-0 a su similar de Camerún, esto por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la especialidad, la cual se está realizando en Marruecos. Esta victoria permitió a México avanzar a la siguiente fase.

En su primer duelo del certamen, las dirigidas por Miguel Gamero cayeron 2-0 ante Corea del Norte; en el segundo vencieron 1-0 a Países Bajos, por lo que un resultado positivo era necesario para asegurar su pase a la siguiente ronda.

El duelo parecía que iba a terminar en repartición de puntos entre ambas selecciones, sin embargo, a falta de cuatro minutos para el final, la mediocampista Citlalli Reyes, quien milita en el San Diego Surf Soccer Club, cobró un tiro libre en los linderos del área camerunesa y envió el esférico al fondo de la red para el único tanto del encuentro.

Con esta victoria, México se posicionó en el segundo peldaño del Grupo B con 6 unidades, Corea del Norte es primer lugar con 9 puntos, Países Bajos es tercero con 3 y Camerún es cuarto con 0 unidades.

México está a la espera de conocer su próximo rival, el cual saldrá del Grupo F, donde Japón y Paraguay marchan empatados con seis puntos cada uno tras lograr dos victorias.