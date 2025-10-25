Liga MX

Chivas golea 4-1 al Atlas en el “Clásico Tapatío”; Armando “Hormiga” González anotó tres goles

En el presente certamen, “Hormiga” González, delantero de 22 años, suma 10 goles.
sábado, 25 de octubre de 2025 · 23:27

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado, Chivas gole´4-1 al Atlas en el llamado “Clásico Tapatío”. Armando “Hormiga” González anotó un hat-trick, esto como parte de la decimoquinta jornada de la Liga MX, y con esta victoria el conjunto Rojiblanco llegó a la sexta posición de la tabla general, por su parte, los Rojinegros se mantienen en el decimoprimer peldaño.

La “Hormiga” González se hizo presente en el marcador en tres ocasiones, al minuto 10, al 29 y al 51. Luis Romo completó el resultado final para las Chivas al minuto 27. Para Atlas, Mateo García descontó en el 63.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chivas es sexto de la tabla general con 23 unidades (7 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Atlas es decimoprimero con 16 puntos (4 victorias, 4 empates, 7 derrotas).

