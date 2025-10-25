Chivas golea 4-1 al Atlas en el “Clásico Tapatío”; Armando “Hormiga” González anotó tres goles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado, Chivas gole´4-1 al Atlas en el llamado “Clásico Tapatío”. Armando “Hormiga” González anotó un hat-trick, esto como parte de la decimoquinta jornada de la Liga MX, y con esta victoria el conjunto Rojiblanco llegó a la sexta posición de la tabla general, por su parte, los Rojinegros se mantienen en el decimoprimer peldaño.

La “Hormiga” González se hizo presente en el marcador en tres ocasiones, al minuto 10, al 29 y al 51. Luis Romo completó el resultado final para las Chivas al minuto 27. Para Atlas, Mateo García descontó en el 63.

¡El JUTSU se hizo presente por octava vez en el torneo!????



Aquí está el primer GOL del Clásico Tapatío, lo hizo Armando González, el 'Otaku del Gol', para adelantar a las @Chivas. ??#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/hpOjG4iQSh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

¡Qué noche está teniendo el Rebaño Sagrado! ????



Aquí les dejo el gol de Luis Romo en este Clásico. El segundo de @Chivas.??#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/3QTWA1EFJh — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Este post se comenta con comentarios de ?? hacia La Hormiga González. ??



Aquí está el tercero de las @Chivas esta noche.

Contando este torneo y los anteriores, ya son 12 goles de Armando González Alba en Liga BBVA MX, su padre, Armando González Bejarano, también hizo 12 en Liga… pic.twitter.com/mbZhcpl07K — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

¡Tres veces La Hormiga! ??????



La noche del Señor Don Armando González Alba.



Aquí está su tercero de lanoche, es el séptimo jugador de @Chivas que le marca triplete al Atlas, el anterior fue Alexis Vega en Clausura 2019.#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/cQZKdEMu4e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

¡Tres veces La Hormiga! ??????



La noche del Señor Don Armando González Alba.



Aquí está su tercero de lanoche, es el séptimo jugador de @Chivas que le marca triplete al Atlas, el anterior fue Alexis Vega en Clausura 2019.#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/cQZKdEMu4e — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

El de la honra, como decían los antiguos.????



Aquí está el gol del descuento del @AtlasFC. Lo hizo Mateo García.#LaLigaDeLaAfición ? | #J15 | #AP25 pic.twitter.com/S2r5jbM8f1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 26, 2025

Chivas es sexto de la tabla general con 23 unidades (7 victorias, 2 empates, 6 derrotas. Atlas es decimoprimero con 16 puntos (4 victorias, 4 empates, 7 derrotas).