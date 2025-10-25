Isaac del Toro conquista el Campeonato Nacional de Ruta

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ciclista Isaac del Toro se coronó como el ganador en el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta 2025, competencia celebrada en su tierra natal, Ensenada, Baja California.

El tercer mejor ciclista del mundo logró así su segundo título en casa, tras imponerse en el circuito y en el que superó a su compatriota Éder Frayre, también originario de Ensenada.

Con esta victoria, Del Toro cierra una temporada con 18 victorias a lo largo del año. En los últimos meses, el joven pedalista consiguió el subcampeonato en el Giro de Italia.

Actualmente, Isaac del Toro se ubica como el tercer mejor ciclista del mundo, solo detrás del esloveno Tadej Pogacar y del danés Jonas Vingegaard, dos de los referentes del ciclismo mundial.

Este triunfo cobra todavía mayor relevancia porque el Campeonato Nacional de Ruta no se realizaba desde hace cuatro años, debido a la suspensión impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) a la Federación Mexicana de Ciclismo, lo que había dejado en pausa una de las competencias más importantes del calendario nacional.

Con este resultado, Isaac del Toro reafirma su camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028, donde se espera que se consolide como uno de los referentes de México en Los Ángeles.