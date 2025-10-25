Lando Norris obtiene la pole position para el Gran Premio de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- La lucha por el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 llegó al Gran Premio de México con el líder en puntos Oscar Piastri teniendo problemas en la clasificación mientras que su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, se llevó la pole.

Norris ganó su quinta pole de la temporada, la primera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, mientras que Piastri quedó en un distante séptimo lugar en la clasificación del sábado.

"Estoy contento de volver a la pole; la verdad es que ha pasado bastante tiempo, así que es una buena sensación", dijo Norris, quien logró la pole por última vez en Bélgica hace seis carreras. "He tenido buenas carreras aquí en el pasado, así que me concentro en lo que puedo controlar, y eso es lo que puedo hacer".

Piastri lo calificó como una “sesión frustrante” y dijo que su velocidad simplemente no era la adecuada.

"Todo se sintió bastante normal, los tiempos de vuelta simplemente no estuvieron ahí", dijo Piastri, quien dijo que se concentrará en ganar posiciones al comienzo de la carrera del domingo.

Una sorpresa aún mayor fue el rendimiento de Ferrari, con Charles Leclerc y Lewis Hamilton clasificándose segundo y tercero. Es la mejor clasificación de Hamilton desde que se unió a Ferrari esta temporada.

"Es una sensación increíble; es la primera vez que ambos estamos entre los tres primeros", dijo Hamilton. "Creo que nuestro ritmo de carrera no es tan malo, pero es difícil decirlo".

George Russell de Mercedes se clasificó cuarto, mientras que el cuatro veces campeón, Max Verstappen, saldrá quinto. Verstappen está recuperando rápidamente su lugar en la lucha por el campeonato, ya que el piloto de Red Bull no se ha dado por vencido en su objetivo de ganar su quinto título consecutivo.

Verstappen ha ganado tres de las últimas cuatro carreras, además de la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos el fin de semana pasado.

Piastri lidera la clasificación de pilotos, con 14 puntos de ventaja sobre Norris y 40 sobre Verstappen a falta de cinco carreras. Sin embargo, Verstappen estaba 104 puntos por detrás de Piastri hace solo cinco carreras.

Norris no parecía un piloto dispuesto a ceder terreno ante Verstappen en Ciudad de México.

"Estoy aquí para ganar, con ganas", dijo Norris. "Espero una batalla que no será fácil, con la vista puesta en el futuro, y veré cuánto puedo ganar".

Agotado en el aniversario

El Gran Premio de México celebrará su décimo aniversario con otro lleno total, un logro celebrado por los promotores que temían que la ausencia de Sergio Pérez en la parrilla este año causara un declive.

Se esperan aproximadamente 150.000 personas el domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Alejandro Soberón Kuri, fundador y director ejecutivo de los promotores Grupo CIE y OCESA, comentó que la falta de participación de Pérez esta temporada los obligó a esforzarse más para agotar las entradas. Las entradas salen a la venta con casi un año de anticipación y, dado que el piloto mexicano aún estaba en Red Bull en ese momento, hubo una avalancha inicial de compras.

Pero cuando Pérez fue despedido al final de la temporada, las ventas disminuyeron, dijo Kuri el sábado.

“Fue un año interesante para nosotros debido a la ausencia de Checo, muy querido por la afición mexicana”, dijo. “Pero estábamos seguros de que teníamos mucha conexión con la comunidad. Son muy aficionados a la Fórmula 1, tienen muchos conocimientos sobre ella, y, de nuevo, otro lleno total”.

Pérez ha sido contratado junto con Valtteri Bottas para ser los primeros pilotos del equipo Cadillac F1 que se lanzará la próxima temporada, un impulso que ya ha resultado en la venta de al menos una suite adicional para General Motors para la carrera de 2026. Con la expectativa de que Pérez regrese a la parrilla en Ciudad de México el próximo año, los promotores están ansiosos por abrir la venta de entradas.

“Al principio se vendió al 90% (cuando Pérez se subió al coche), y luego se agotó sin problemas”, dijo Kuri. “Saldremos a la venta en tres semanas, con casi 11 meses de antelación”.

La carrera está en el calendario de la F1 hasta la temporada 2028 y el próximo año tendrá que competir por dólares de gasto con la Copa Mundial de fútbol, ??que se celebrará parcialmente en México.

Repercusiones eliminadas

Se esperaba que McLaren impusiera algún tipo de castigo a Norris por la forma en que compitió contra Piastri en Singapur, pero el actual líder en puntos reveló que el equipo ha evitado cualquier repercusión.

Norris chocó a Piastri en la primera vuelta en Singapur y, tras una revisión, McLaren consideró que era evitable y que Norris merecía algún tipo de sanción. Se esperaba que el equipo diera prioridad a Piastri para decidir el orden de salida de los dos coches de boxes en la clasificación.

Pero Piastri se enredó con Nico Hulkenberg al comienzo de la carrera sprint del fin de semana pasado y el contacto provocó que golpeara a Norris, dejando a ambos McLaren fuera de la carrera de ese evento en Texas.

Debido al segundo incidente, Piastri dijo que McLaren llegó a la Ciudad de México con “borrón y cuenta nueva” mientras ambos pilotos intentan defenderse de Verstappen y darle a McLaren un campeonato de pilotos.

“Creo que tengo cierta responsabilidad en el sprint, y empezamos este fin de semana con borrón y cuenta nueva para ambos”, dijo Piastri. “Simplemente saldremos a competir y veremos quién gana. Se han eliminado las consecuencias para Lando. Hay muchos factores involucrados, pero al final, sí, eso es lo que se ha decidido”.

Leclerc no es optimista

Mientras Ferrari se acerca al primer aniversario de su última victoria (Carlos Sainz Jr. en Ciudad de México en octubre pasado), Leclerc advirtió que su podio en el Gran Premio de Estados Unidos del fin de semana pasado no es un verdadero indicador de que una victoria esté cerca.

Fue el sexto podio de Leclerc de la temporada (cinco de ellos fueron terceros puestos), pero el primero desde Bélgica, seis carreras atrás. Sin embargo, él y su compañero de equipo Hamilton clasificaron segundo y tercero en Ciudad de México.

Si analizamos la diferencia con los McLaren, se mantuvo prácticamente igual. En nuestro caso, estamos más centrados en el próximo año, lo que espero que nos beneficie —dijo Leclerc—. Si de ahora en adelante podemos luchar constantemente por el podio, creo que es una posibilidad remota, pero intentaré que esto vuelva a suceder este fin de semana.

Hamilton aún no ha subido al podio e igualó su mejor resultado de la temporada al terminar cuarto en Texas. También fue cuarto en Silverstone en julio.