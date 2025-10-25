Los Dodgers vencen a los Blue Jays 5-1 en el Juego 2 de la Serie Mundial. Foto: AP

TORONTO (AP).- Yoshinobu Yamamoto lanzó pelota de cuatro hits para su segundo juego completo consecutivo, el primero en la Serie Mundial desde 2015, y los campeones defensores Dodgers de Los Ángeles vencieron el sábado 5-1 a los Azulejos de Toronto para empatar su enfrentamiento al mejor de siete a un juego por bando.

Tras un juego de tres hits contra Milwaukee en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, que marcó el primer juego completo de postemporada en ocho años, Yamamoto retiró a sus últimos 20 bateadores. El lanzador anterior en llegar a la final en el Clásico de Otoño fue Johnny Cueto, de Kansas City, contra los Mets de Nueva York en el segundo juego hace una década.

“Intentaba estar relajado en el juego, pero es la Serie Mundial. Así que, al principio, lancé con una tensión innecesaria”, dijo Yamamoto a través de un intérprete. “Así que fui adaptándome a medida que avanzaba el juego”.

Ningún lanzador había lanzado juegos completos consecutivos en la postemporada desde el as de Arizona Curt Schilling, quien lanzó tres seguidos en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2001 y la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Will Smith impulsó tres carreras para los Dodgers, rompiendo un empate 1-1 con un jonrón en la séptima entrada ante Kevin Gausman, quien había retirado a 17 bateadores seguidos. Max Muncy añadió otro jonrón solitario más tarde en la entrada.

Fue el primer juego de postemporada en el que dos lanzadores retiraron a 17 o más bateadores consecutivos, según Elias Sports Bureau.

Yamamoto, un lanzador derecho de 27 años en su segunda temporada en las Grandes Ligas, lanzó 105 lanzamientos, 73 strikes, después de lanzar 111 contra los Cerveceros en el Juego 2 de la NLCS el 14 de octubre. Necesitó 23 lanzamientos para superar la primera entrada antes de asentarse.

"Simplemente no se deja afectar por nada", dijo Muncy. "Por lo que he visto, no hay nada que lo perturbe. Mantiene la compostura en todo momento y solo piensa en ejecutar su siguiente lanzamiento".

Yamamoto ponchó a ocho y no dio bases por bolas, mejorando a 5-1 en dos postemporadas con los Dodgers, quienes tienen marca de 7-1 en sus aperturas.

“Fue su noche. Ejecutó cada lanzamiento”, dijo el toletero de Toronto, Vladimir Guerrero Jr.

Yamamoto se convirtió en el primer lanzador de los Dodgers en ganar juegos completos consecutivos en la postemporada desde Orel Hershiser en 1988.

"Es un jugador de antaño", dijo el mánager de Los Ángeles, Dave Roberts.

Con una serie de seis lanzamientos, Yamamoto permitió su única carrera en la tercera entrada tras golpear a George Springer cerca de la muñeca con un lanzamiento y permitir el sencillo de Guerrero contra el muro del jardín izquierdo. Ese fue el último corredor permitido por Yamamoto, quien inició su racha retirando a Alejandro Kirk con un elevado de sacrificio.

“Han sido divertidos estos dos últimos juegos. Es capaz de todo”, dijo Smith, el receptor de los Dodgers. “Yoshi ha sido increíblemente dominante en los últimos dos juegos”.

Freddie Freeman tuvo un doble con dos outs en el primero y anotó con el sencillo de Smith.

Smith conectó un jonrón al segundo piso del jardín izquierdo con una recta en cuenta completa, y dos bateadores después, Muncy conectó un batazo al jardín opuesto, al izquierdo, tras una recta en la esquina exterior. Jeff Hoffman lanzó un wild pitch que impulsó una carrera en la octava, y Smith siguió con un roletazo que impulsó un out forzado.

Después de un día de viaje, la Serie se reanuda el lunes por la noche en el Dodger Stadium.

Los Ángeles se adelantó por segunda noche consecutiva, anotando en la primera cuando Freeman conectó un doblete después de fallar tres lanzamientos con dos strikes y regresó con el sencillo de Smith.

El doble de Springer y el sencillo de Nathan Lukes pusieron corredores en las esquinas sin outs en la mitad inferior, pero Yamamoto ponchó a Guerrero, retiró a Kirk con una línea a primera y congeló a Daulton Varsho con un tercer strike cantado.

“Mantenerlo a cero fue fundamental”, dijo Smith.

Freeman cometió un error de fildeo poco habitual en él, al sobrepasar el elevado de apertura de Ernie Clement en el segundo inning que cayó para un sencillo de 36 pies, pero Yamamoto retiró a los siguientes tres bateadores.

"Está en un momento difícil en este momento y espero que no tengamos que usarlo nuevamente", dijo Freeman.

Un día después de que Bo Bichette regresara de un esguince de rodilla que lo dejó fuera de juego durante siete semanas, el dos veces All-Star comenzó el partido en la banca de Toronto. Hizo un bate de emergente en la séptima, conectó un roletazo de out y se mantuvo en el juego en segunda base.