Manuel Lapuente, exdirector técnico, fallece a los 81 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este 25 de octubre se dio a conocer la muerte de Manuel Lapuente, a los 81 años de edad, considerado por muchos como uno de los mejores directores técnicos que ha tenido la Selección Mexicana.

La noticia fue confirmada por el periodista deportivo Raúl Orvañanos, quien, a través de sus redes sociales, despidió al técnico poblano.

“Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, my friend”, escribió en la red social X.

Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente.

Nacido en Puebla en 1944, también conocido como “Manolo”, dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998, donde el equipo alcanzó los octavos de final y, posteriormente, levantó la Copa Confederaciones en 1999, uno de los títulos internacionales más recordados por la afición nacional.

A lo largo de su carrera, Lapuente cosechó cinco títulos de Liga MX, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos del futbol mexicano.

Como timonel levantó siete títulos nacionales: una liga (1982-83, 1989-90), una Copa México (1989-90) y una Copa de Campeones (1989-90) con el Puebla. Mientras que con el Necaxa conquistó: una liga (1994-95), una Copa México (1994-95) y un Campeón de Campeones (1994.95). Con el América levantó dos títulos de liga (1995-96 y 2002).

A nivel internacional también sumó campeonatos: una Concacaf Liga de Campeones con el Puebla (1991), una Recopa de Concacaf con el Necaxa (1994) y una Concacaf Liga de Campeones con el América (2006).

Tras conocerse la noticia, equipos comenzaron a expresar su pesar en redes sociales.

Entre los primeros en pronunciarse estuvo el Club de Futbol Monterrey, equipo en el que Lapuente inició su carrera profesional como jugador entre 1964 y 1966.

“Nos unimos a la pena que embarga al mundo del futbol por el lamentable fallecimiento de Manuel Lapuente, ícono del futbol mexicano que inició su carrera en nuestro equipo y defendió nuestra camiseta de 1964 a 1966. Expresamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos”, publicó la institución regiomontana.