Aficionado de Cruz Azul fallece tras ser sometido en CU por elementos de seguridad de la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras concluir el partido entre Cruz Azul y Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario, un aficionado del equipo celeste perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas.

El hecho ocurrió la noche del sábado 25 de octubre y derivó en una investigación formal que involucra a cuatro personas, mientras que la familia del fallecido –identificado por diversos medios como Rodrigo Mondragón Terán– exige que se indague a fondo la actuación del personal de seguridad del recinto.

Noticias Relacionadas Pumas perdió ganando: Dani Alves deberá pagarles casi 42 millones de pesos

De acuerdo con un comunicado emitido por la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM, el incidente tuvo lugar durante las labores de desalojo en los estacionamientos del estadio, una vez finalizado el encuentro deportivo.

Según la dependencia, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad, impidiendo el desarrollo normal de su trabajo.

“La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades”, se lee en el comunicado.

No obstante, durante el trayecto hacia el área de custodia, el individuo sufrió un desvanecimiento, por lo que paramédicos fueron solicitados de inmediato para brindarle atención médica.

“A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, añadió la DGAPSU en su informe.

Familiares piden investigar si hubo abuso de autoridad

Ante el fallecimiento, la Universidad solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para abrir una investigación formal que permita deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos en los alrededores del estadio.

“Actualmente son investigadas ante el Ministerio Público cuatro personas y se aportarán todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido”, detalló la dependencia universitaria.

Sin embargo, los familiares del aficionado fallecido demandaron que las autoridades profundicen en la revisión del personal de seguridad involucrado, al señalar que pudo haber existido un abuso de autoridad durante el sometimiento del hombre en el estacionamiento del recinto.

En redes sociales circula un video del momento en que varios elementos de seguridad someten con violencia a un hombre junto a una camioneta, mientras asistentes al evento gritan que no le peguen.