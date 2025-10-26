Cam Skattebo, de los Giants, se someterá a cirugía tras dislocarse el tobillo derecho (Video)

Cam Skattebo, de los Giants, se someterá a cirugía tras dislocarse el tobillo derecho. Foto: AP

FILADELFIA (AP).- Jaxson Dart corrió hacia Cam Skattebo cuando el destacado corredor estaba a punto de ser sacado del campo en camilla con una fea lesión de tobillo y le dio un pequeño cabezazo a su compañero de los Giants.

El característico golpe unió a los dos novatos, y Dart no estaba dispuesto a dejar pasar el momento, especialmente porque podría ser el último en un tiempo.

Skattebo sufrió una dislocación del tobillo derecho que podría costarle el resto de la temporada al comienzo de la derrota de los Giants por 38-20 ante los Philadelphia Eagles este día. Los Giants informaron que Skattebo sería operado hoy por la noche en un hospital de la zona.

"Ese es mi chico", dijo Dart. "Qué mal. Es la peor parte del partido".

Skattebo fue llevado al hospital para evaluación tras recibir un fuerte golpe en el centro del campo durante un intento de pase en el segundo cuarto. Cayó al suelo y se golpeó el casco de inmediato, dolorido.

El pie de Skattebo parecía estar doblado en una dirección anormal mientras tanto los jugadores de los Giants como los Eagles se apiñaban a su alrededor hasta que pudieron ayudarlo a salir del campo.

The play that injured Giants RB Cam Skattebo was an illegal hip drop tackle from Eagles LB Zack Baun



Shockingly, there was no penalty…. ??



Did the refs screw the Giants AGAIN?????



pic.twitter.com/dkZSmoZ7dV — Mikerophone (@MikerophoneNFL) October 26, 2025

Skattebo, de 23 años y seleccionado en la cuarta ronda del draft de 2025 por Arizona State, llevaba una férula en la parte inferior de la pierna derecha cuando lo sacaron del campo. Levantó el brazo derecho en señal de agradecimiento por la ovación del público de los Eagles.

"Me siento fatal por el joven", dijo el entrenador de los Giants, Brian Daboll. "Se veía mal. Uno se siente mal por cualquiera que se lesiona gravemente. Sé que los jugadores sienten lo mismo por Skatt".

Skattebo fue el corredor líder de Nueva York esta temporada después de que Tyrone Tracy Jr. sufriera una lesión a principios de temporada. Skattebo anotó tres touchdowns terrestres contra los Eagles a principios de mes y atrapó un pase de touchdown de 18 yardas de Dart al comienzo del partido del domingo.

"Con suerte, será una de esas cosas, como una ruptura limpia de la que es mucho más fácil recuperarse", dijo el liniero ofensivo de los Giants, Jermaine Eluemunor.

Los jugadores de los Giants quedaron consternados ante la espantosa imagen del tobillo de Skattebo doblado hacia el otro lado, y muchos se alejaron de la escena. Dart gritó furioso antes de arrodillarse y enterrar la cabeza en la mano.

Si a esto le sumamos la lesión de Skattebo y la derrota ante un rival de la NFC Este, donde el juego estaba fuera de su alcance en el tercer cuarto, esta derrota debió doler igual de mal.