Gianni Infantino anuncia la Copa ASEAN, nuevo torneo para las naciones del Sudeste Asiático

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habla durante la 32.ª Asamblea General de Clubes de Futbol Europeos en Roma, Italia, el jueves 9 de octubre de 2025.. Foto: Fabrizio Corradetti/LaPresse vía AP, Archivo

KUALA LUMPUR, Malasia (AP).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó este día un nuevo torneo durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Malasia.

El Sudeste Asiático ya organiza el Campeonato de la ASEAN (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), una competición regional bienal, cuya edición más reciente la ganó Vietnam en enero, pero Infantino dijo que el nuevo torneo se celebrará durante la ventana de partidos internacionales de la FIFA, lo que permitirá a jugadores de ligas de todo el mundo unirse a sus equipos nacionales.

“A través de la Copa FIFA ASEAN, unimos a los países, y esta competición será un gran éxito”, afirmó Infantino. “Ayudará a impulsar el futbol de selecciones nacionales en la región de la ASEAN y apoyará el desarrollo de nuestro deporte en todo el Sudeste Asiático”.

Infantino hizo el anuncio horas después de que Timor Oriental fuera admitido formalmente como el decimoprimer miembro de la ASEAN.

“El número 11 es un símbolo en el mundo del futbol, ??ya que cada equipo tiene 11 jugadores”, afirmó Infantino.