Lando Norris gana el Gran Premio de México y se coloca como líder en el campeonato de F1. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Lando Norris rompió el domingo una racha de cinco derrotas y superó a su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en la lucha por el campeonato de Fórmula 1 al ganar en la Ciudad de México.

Piastri partió desde la séptima posición y aprovechó un adelantamiento tardío de George Russell para terminar quinto, una ganancia crucial que le permitió a Norris tomar solo un punto de ventaja sobre Piastri en la carrera por el campeonato.

La sexta victoria de la temporada para Norris fue su primera vez en lo más alto del podio desde que ganó el Gran Premio de Hungría a principios de agosto. Y lo que es más importante, Norris aprovechó la reciente mala racha de Piastri para reforzar la apuesta de sus compañeros de equipo por destronar a Max Verstappen como campeón del mundo.

Norris, quien partió desde la pole, abrió la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez a 14 puntos de Piastri en la clasificación de pilotos. McLaren ya ha asegurado su segundo campeonato de constructores consecutivo y ahora busca acabar con el reinado de cuatro años de Verstappen como campeón mundial de F1 con cualquiera de sus pilotos.

Norris vuelve a estar en la cima de la clasificación por primera vez desde la quinta carrera de la temporada, en abril; quedan cuatro carreras en la temporada.

Verstappen, por su parte, llegó a la Ciudad de México con tres victorias en las últimas cuatro carreras, lo que le permite volver a competir por el título. Terminó tercero el domingo, con un coche de seguridad virtual en la recta final que impidió al piloto de Red Bull adelantar a Charles Leclerc para el segundo puesto.

Verstappen estaba 104 puntos por detrás de Piastri hace seis carreras, pero se ha posicionado para luchar por su quinto título consecutivo. Ahora está a 34 puntos del líder.

Oliver Bearman terminó en cuarto lugar, el mejor puesto de su carrera, lo que le dio a Haas el segundo resultado entre los cuatro primeros en la historia del equipo.