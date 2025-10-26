Los Bills derrotan a los Panthers 40-9; Josh Allen consiguió tres touchdowns

CHARLOTTE, NC (AP).- James Cook corrió para un récord personal de 216 yardas y dos touchdowns, Josh Allen logró tres anotaciones y los Buffalo Bills regresaron de su semana de descanso con una contundente victoria de 40-9 sobre los Carolina Panthers este día.

Allen mejoró a 8-0 después de la semana de descanso y estableció un récord de la NFL al convertirse en el primer jugador en correr y lanzar para un touchdown en 46 juegos, rompiendo la marca previamente en poder del ex QB de los Panthers, Cam Newton.

Los 77 touchdowns terrestres de Allen en su carrera (incluyendo juegos de playoffs) igualaron a Newton con la mayor cantidad de todos los tiempos.

Allen completó 12 de 19 pases para 163 yardas para los Bills (5-2), incluyendo un pase de 54 yardas a Khalil Shakir, y corrió para dos touchdowns cortos.

Cook tuvo carreras de touchdown de 64 y 21 yardas, convirtiéndose en el tercer corredor de los Bills en correr para 200 yardas y dos touchdowns, uniéndose a Cookie Gilchrist y O.J. Simpson. Cook, quien no jugó en el último cuarto, lo hizo contra una defensa que solo había permitido 131 yardas terrestres en las últimas tres semanas.

La defensa de Buffalo capturó a Andy Dalton siete veces y obligó al veterano mariscal de campo a cometer tres pérdidas de balón para abrir una ventaja de 40-3 en el tercer cuarto. Dalton, quien reemplazó al lesionado Bryce Young, completó 16 de 24 pases para 175 yardas, con dos balones sueltos y una intercepción, frenando así la racha de tres victorias consecutivas de los Panthers.

Buffalo construyó una ventaja de 19-3 en el medio tiempo detrás de las 153 yardas terrestres de Cook, la mayor cantidad en su carrera (la mayor cantidad en la primera mitad por un corredor desde que su hermano Dalvin Cook corrió por 153 en 2021) y tres grandes errores de Dalton.

El primer error de Dalton llegó con los Panthers en lo profundo del territorio de Buffalo cuando tuvo que correr y Greg Rousseau le quitó el balón por detrás, lo que resultó en la recuperación de Christian Benford.

Los Bills convirtieron eso en el gol de campo de Matt Prater.

Poco después, Dalton lanzó un pase de pantalla mal aconsejado directamente a los brazos del ala defensiva de los Bills, AJ Espenesa, quien lo devolvió a Carolina 1, preparando una jugada de QB para una anotación de Allen.

Con los Panthers (4-4) amenazando con anotar un touchdown en los últimos segundos de la primera mitad, Dalton sufrió una captura en tercera oportunidad. Sin tiempos fuera, los Panthers apresuraron a su unidad de gol de campo al campo, pero el pateador Ryan Fitzgerald no pudo convertir una patada apresurada de 32 yardas y los Panthers se fueron al vestuario perdiendo por 16.

Los Bills ampliaron la ventaja a 26-3 cuando Khalil Shakir convirtió un pase corto de Allen en un touchdown de 54 yardas. Khalil terminó con seis recepciones para 88 yardas.

Dalton tuvo otro balón suelto que condujo a la segunda carrera de touchdown de Allen en el juego y cayó a 1-6 como titular de los Panthers en las últimas tres temporadas.