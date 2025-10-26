Los Broncos ganan 44-24 a los Cowboys, extendiendo su racha de victorias en casa a 9. Foto: AP

DENVER (AP).- Bo Nix lanzó cuatro touchdowns, el novato RJ Harvey anotó tres veces y los Denver Broncos derrotaron el domingo 44-24 a los Dallas Cowboys para su quinta victoria consecutiva.

JK Dobbins corrió para 111 yardas en 15 acarreos y los Broncos (6-2) también obtuvieron grandes actuaciones de los novatos Pat Bryant y Jahdae Barron mientras extendían la racha de victorias en casa más larga de la NFL a nueve juegos.

Bryant anotó su primer touchdown y Barron interceptó a Dak Prescott en su primera intercepción de su carrera.

A pesar de dos carreras de touchdown del excorredor de Denver Javonte Williams, los Cowboys (3-4-1) perdieron por octava vez consecutiva ante los Broncos, a quienes no han vencido desde el apogeo de Troy Aikman, Emmitt Smith y Michael Irvin en 1995.

Los Broncos, que perdieron a su esquinero estrella Pat Surtain II por una lesión en el hombro justo antes del medio tiempo, ganaron el sorteo y optaron por recibir, una decisión que resultó contraproducente cuando Nix lanzó directamente al esquinero Trikweze Bridges, cuya intercepción preparó el gol de campo corto de Brandon Aubrey.

Excluyendo una rodilla en el suelo en el medio tiempo, los Broncos anotaron en siete de sus siguientes ocho posesiones.

Nix lideró a Denver en cuatro series de touchdown para una ventaja de 27-10 al medio tiempo, y su segundo pase de touchdown a Troy Franklin puso el marcador en 37-17. Su pase de 5 yardas a Harvey puso el marcador en 44-17.

Harvey recibió un pase de Nix y recorrió 40 yardas para el primer touchdown de Denver. Luego, Nix encontró a Franklin para una anotación de 25 yardas que le dio a Denver una ventaja de 14-3.

Después de que Williams anotara desde una yarda para acercar a Dallas a 14-10, Harvey recibió un centro directo y anotó desde una yarda. Nix siguió con un pase de 24 yardas por encima del hombro a Bryant para una ventaja de 27-10 al medio tiempo.

Parecía que Aubrey iba a tener la oportunidad de anotar un gol de campo largo, tal vez incluso un récord, antes de que Barron interceptara a Prescott cuando quedaban 12 segundos en la primera mitad.

La segunda carrera de touchdown de 1 yarda de Williams acercó a Dallas a 27-17 en el tercer cuarto.

Nix completó 19 de 29 pases para 247 yardas, con cuatro touchdowns y una intercepción. Prescott completó 19 de 31 pases para 188 yardas y recibió dos intercepciones.

Incluyendo los 33 puntos que anotaron en el último cuarto de la semana pasada para sorprender a los Giants, los Broncos han superado a sus oponentes 77-37 en sus últimos cinco cuartos.