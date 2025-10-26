Los Jets superan 39-38 a los Bengals y consiguen su primera victoria de la temporada. Foto: AP

CINCINNATI (AP).- Breece Hall corrió para dos touchdowns en la segunda mitad y lanzó un pase de touchdown de 4 yardas a Mason Taylor con 1:54 por jugar, ayudando a los New York Jets a superar el domingo 39-38 a los Cincinnati Bengals para su primera victoria de la temporada.

Justin Fields completó 21 de 32 pases para 244 yardas y un touchdown en su primer partido desde que el dueño de los Jets, Woody Johnson, criticó duramente el juego del mariscal de campo de su equipo durante su inicio sin victorias. Hall terminó con 18 acarreos para 133 yardas.

Los Jets (1-7), que perdían 31-16 después de tres cuartos, alcanzaron las 502 yardas de ofensiva en su juego con mayor puntuación de la temporada, incluyendo un récord de temporada de 254 en tierra.

Joe Flacco lanzó dos pases de touchdown y corrió para una anotación de 1 yarda, pero los Bengals (3-5) perdieron por quinta vez en seis partidos. Ja'Marr Chase tuvo 12 recepciones para 91 yardas en su tercer partido consecutivo con más de 10 recepciones.

Flacco completó 21 de 34 pases para 223 yardas en su tercer partido consecutivo como titular desde que fue adquirido en un canje con Cleveland. El mariscal de campo de 40 años también usó sus piernas para preparar la carrera de touchdown de 32 yardas de Samaje Perine en el tercer cuarto, corriendo 13 yardas en una jugada de tercera y 12.

La carrera de touchdown de 1 yarda de Chase Brown le dio a Cincinnati una ventaja de 38-24 con 10:21 por jugar. También anotó 19 yardas en una jugada de recepción y carrera al final de la primera mitad.

La remontada ganadora de Nueva York comenzó con la carrera de touchdown de 27 yardas de Hall a 7:52 del final. Fields le pasó el balón a Isaiah Davis para la conversión de 2 puntos.

Después de que Cincinnati se quedara sin pases en la siguiente posesión, Nueva York avanzó de nuevo por el campo. El pase de Hall a Taylor al fondo de la zona de anotación fue el primer intento de pase de su carrera.