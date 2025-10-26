Mbappé y Bellingham anotaron en la victoria del Real Madrid 2-1 ante el Barcelona. Foto: AP

MADRID (AP).- Kylian Mbappé y Jude Bellingham marcaron y el Madrid venció al Barcelona por 2-1 en el primer clásico de la temporada este día, poniendo fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas contra el rival catalán.

Además de la alegría para los locales, la victoria aumentó la ventaja del Madrid en la liga sobre el Barcelona a cinco puntos después de 10 jornadas.

Se produjo un altercado entre los suplentes de ambos equipos tras la expulsión de Pedri, del Barcelona, ??justo antes del pitido final. El altercado continuó al finalizar el partido, con el delantero del Madrid Vinícius Júnior y el delantero estrella del Barcelona Lamine Yamal, quien fue contenido con éxito por los defensas del Madrid durante el encuentro, entre los involucrados.

Vinícius y Yamal, cuyos comentarios previos al partido molestaron a algunos aficionados del Madrid, intercambiaron palabras un par de veces durante el encuentro. Vinícius hizo un gesto hacia Yamal, usando las manos para insinuar que el astro del Barcelona hablaba demasiado.

Yamal y el portero del Madrid Thibaut Courtois también tuvieron un altercado después del partido.

Vinícius se mostró visiblemente molesto al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72. Se fue directo al vestuario antes de reunirse con sus compañeros en el banquillo unos minutos después.

Mbappé marca

El delantero francés Mbappé, que no logró convertir un penalti en la segunda parte, adelantó al Madrid a mediados de la primera parte. Esto ocurrió después de que el VAR anulara un penalti y un gol para los locales en los primeros 15 minutos en el Estadio Santiago Bernabéu.

Mbappé abrió el marcador en el 22 tras una asistencia de Bellingham. El Barcelona empató por mediación de Fermín López en el 38 y Bellingham anotó el gol de la victoria en el 43.

Mbappé vio su penalti detenido por el portero del Barcelona Wojciech Szczesny en el minuto 52.

El Madrid ha ganado 12 de sus 13 partidos esta temporada, siendo su único revés una derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid en la liga española en septiembre.

Fue la tercera derrota de la temporada para el Barcelona en todas las competiciones. También había perdido este mes 2-1 contra el París Saint-Germain en casa en la Champions League y 4-1 contra el Sevilla en la liga española.

Yamal disputaba su tercer partido tras perderse minutos por una lesión. El joven no pudo hacer gran cosa contra el defensa madridista Álvaro Carreras durante todo el partido en el Bernabéu.

Mbappé aumentó su cuenta goleadora de la liga a 11 goles en una escapada, marcando con calma, con solo Szczesny a la cabeza tras un buen pase filtrado de Bellingham. Fue el 16.º gol de Mbappé en sus últimos 13 partidos con su club y su selección.

Asistencia de Rashford

El Barcelona empató tras un error del centrocampista madrileño Arda Guler, que perdió la posesión cerca del área y permitió que Marcus Rashford corriera por la banda izquierda y encontrara a López para un disparo fácil a corta distancia.

Bellingham volvió a adelantar al Madrid cinco minutos después, encontrando la portería vacía cerca de la línea de gol después de que el defensa madridista Éder Militão cabeceara el balón hacia la portería tras otra buena carrera y centro de Vinícius.

Bellingham, quien se perdió la primera parte de la temporada por una lesión en el hombro, había marcado su primer gol de la temporada el miércoles en la victoria del Madrid por 1-0 sobre la Juventus en la Champions League. También participó en la jugada que provocó el penalti fallado por Mbappé: una mano del defensa del Barcelona Eric García al intentar contener a Bellingham dentro del área.

A Mbappé le anularon otro gol por fuera de juego en el tiempo añadido de la primera parte.

Penalti anticipado anulado por el VAR

El Madrid recibió un penalti a los dos minutos de partido tras una carrera de Vinícius dentro del área, pero la decisión fue revocada tras la revisión del videoarbitraje. Vinícius cayó al suelo tras patear la pierna de Yamal al intentar rematar a portería. El árbitro inicialmente pitó falta a Vinícius, pero cambió de opinión tras revisar la jugada.

El Madrid pensó que había abierto el marcador unos 10 minutos después cuando Mbappé encontró el gol con un disparo lejano, pero el VAR volvió a intervenir para determinar que estaba en fuera de juego al recibir el balón.

Pedri fue expulsado en el tiempo añadido de la segunda mitad tras una entrada deslizante a Aurélien Tchouaméni.

Redención para Madrid

El Madrid fue superado por 16-7, tras perder todos los clásicos la temporada pasada en todas las competiciones. Fue la primera vez que el Barcelona ganó todos los clásicos en una temporada con al menos tres partidos entre ambos rivales.

El Barcelona llegó al domingo con problemas de lesiones en ataque y el entrenador Hansi Flick tuvo que ver el partido desde un palco del estadio después de que le mostraran una tarjeta roja por protestar en la ronda anterior de partidos.

El delantero Robert Lewandowski estuvo de baja por una lesión en el isquiotibial y el delantero Raphinha permaneció en la lista de lesionados debido a una dolencia en la pierna derecha sufrida a finales de septiembre. El mediapunta Dani Olmo y el portero titular Joan García ya habían sido descartados por lesiones.

Raphinha, que estuvo entre los implicados en el altercado al final del partido, marcó cinco de los 16 goles que el Barcelona marcó en los cuatro partidos contra el Madrid la temporada pasada.

El clásico se disputó mientras LaLiga aún lamentaba el fracaso de los planes para celebrar un partido de la temporada regular entre el Barcelona y el Villarreal en Miami el próximo mes. El Madrid se opuso al partido, alegando que alteraba la equidad de la competición al permitir al Barcelona jugar un partido fuera de casa en una cancha neutral.

Más temprano el domingo, el Mallorca empató 1-1 con el Levante.