Nick Mangold, exjugador de los Jets, muere a los 41 años a causa de una enfermedad renal. Foto: AP

(AP).- El excentro de los New York Jets, Nick Mangold, uno de los jugadores más populares y condecorados de la franquicia, quien condujo al equipo al campeonato de la AFC en dos ocasiones, falleció, anunció el equipo el domingo. Tenía 41 años.

Los Jets dijeron en un comunicado en las redes sociales que Mangold murió el sábado por la noche por complicaciones de una enfermedad renal.

Su fallecimiento se produce menos de dos semanas después de que el dos veces seleccionado All-Pro anunciara en redes sociales que padecía una enfermedad renal y necesitaba un trasplante. Dijo que no tenía familiares que pudieran donar, por lo que hizo pública su solicitud de un donante de sangre tipo O.

"Siempre supe que este día llegaría, pero pensé que habría tenido más tiempo", escribió en un mensaje del 14 de octubre dirigido a las comunidades de los Jets y Ohio State.

Aunque este ha sido un período difícil, me mantengo positivo y concentrado en el camino que tengo por delante. Espero con ansias días mejores y recuperarme pronto con todas mis fuerzas. Los veo a todos en el MetLife Stadium y The Shoe muy pronto.

Mangold dijo que le diagnosticaron un defecto genético en 2006 que le provocó una enfermedad renal crónica. Estaba en diálisis mientras esperaba un trasplante.

“Nick fue más que un centro legendario”, declaró el dueño de los Jets, Woody Johnson. “Fue el alma de nuestra línea ofensiva durante una década y un querido compañero cuyo liderazgo y tenacidad definieron una era en el fútbol americano de los Jets. Fuera del campo, el ingenio, la calidez y la lealtad inquebrantable de Nick lo convirtieron en un miembro preciado de nuestra extensa familia Jets”.

Los Jets, que buscaban su primera victoria de la temporada, anunciaron la noticia aproximadamente una hora antes del inicio de su partido contra los Cincinnati Bengals. Mangold creció en Centerville, Ohio, a unos 72 kilómetros al norte de Cincinnati.

Mangold fue seleccionado en la primera ronda del draft de los Jets en 2006, procedente de Ohio State, y fue seleccionado siete veces para el Pro Bowl. Ayudó a Nueva York a quedarse a una victoria del Super Bowl durante las temporadas 2009 y 2010, y fue consagrado en el Anillo de Honor de los Jets en 2022.

Mangold fue el pilar de la línea ofensiva de Nueva York durante toda su carrera como jugador, con 11 temporadas con los Jets. Fue titular en todos los partidos durante sus primeras cinco temporadas y solo se perdió cuatro en sus primeros 10 años antes de que una lesión de tobillo limitara su última temporada, la de 2016, a ocho partidos.

Mangold fue liberado por el equipo en 2017 y no jugó esa temporada. Al año siguiente, firmó un contrato de un día con los Jets para retirarse oficialmente como miembro del equipo.

"Estoy destrozado", escribió en X el ex receptor abierto David Nelson, quien jugó con Mangold durante dos temporadas. "Uno de los mejores jugadores que he conocido, una auténtica leyenda dentro y fuera del campo".

La camiseta número 74 de Mangold siguió siendo popular entre los fanáticos en los juegos, incluso nueve años después de jugar su último partido en la NFL.

Su larga melena rubia y su espesa barba lo hacían reconocible al instante, y su juego aguerrido y excepcional en el campo lo convertía en uno de los favoritos de la afición. Participaba activamente en eventos benéficos y a menudo se vestía de Papá Noel para las celebraciones navideñas del equipo para los niños.

“Nick fue la personificación de la constancia, la fuerza y ??el liderazgo”, declaró el vicepresidente de los Jets, Christopher Johnson. “Durante más de una década, fue el pilar de nuestra línea ofensiva con una habilidad y determinación inigualables, ganándose el respeto de compañeros, rivales y aficionados por igual. Sus contribuciones en el campo fueron extraordinarias, pero fue su carácter, humildad y humor fuera del campo lo que lo hizo inolvidable”.

A Mangold le sobreviven su esposa, Jennifer, y sus cuatro hijos Matthew, Eloise, Thomas y Charlotte.