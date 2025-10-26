Por siempre y para siempre, misión cumplida campeón: familia Lapuente

A todas y todos quienes a lo largo de los años han acompañado el camino de nuestro querido padre Manuel Lapuente, queremos expresar unas palabras de profundo agradecimiento y reconocimiento.

Nuestro padre fue para la familia, mucho más que un entrenador excepcional, ha sido un ejemplo de disciplina, de amor y valores su pasión por el fútbol y de respeto por el país al que tantas veces representó con orgullo. Su pasión, su carácter y su entrega marcaron generaciones de jugadores, aficionados y entrenadores que encontraron en él una guía y una inspiración.

Durante su carrera llevó a la selección mexicana a momentos inolvidables, conquistó títulos con clubes históricos como América, Puebla y Necaxa, y dejó una huella imborrable en el corazón del fútbol nacional. Más allá de los trofeos, su mayor legado fue la enseñanza del trabajo en equipo, la humildad en la victoria y la dignidad en la derrota.

Para quienes tuvimos el privilegio de compartir su vida fuera de las canchas, sabemos que su grandeza no se medía en goles ni campeonatos, sino en la generosidad con la que compartía su conocimiento, su humor y su cariño.

Gracias, Papá, por haber entregado tanto. Por haber formado no solo jugadores, sino también personas. Por haber representado con orgullo los valores de un deporte que amaste desde niño.

Con todo nuestro amor y respeto,

Manolo, Juan, Fernanda y Ximena:

Familia Lapuente