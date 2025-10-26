“Presión es estar en Gaza y no saber si vas a vivir o morir”: responde Efraín Juárez tras críticas. Foto: Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este sábado 25 de octubre, los Pumas visitaron al león, esto por la decimoquinta jornada de la Liga MX. El duelo concluyó 1-1 y en rueda de prensa, cuestionaron al timonel Efraín Juárez por la presión que enfrenta debido a los abucheos de la afición universitaria y los resultados negativos de sus dirigidos.

“Presión es estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir. Presión es que no tengas trabajo, que llegues a tu casa y tengas que alimentar a tres niños y a tu mujer y no tengas trabajo, que no tengas qué llevarles de comer”, señaló Juárez.

'PRESIÓN ES ESTAR EN GAZA Y NO SABER SI VAS A VIVIR O MORIR' ??



Efraín Juárez, tras el empate de Pumas y León, descartando presión en su puesto ??



'NI CÓMO DEFENDERLO': @alexblanco23



'FUERA DE LUGAR': @ruubenrod



'ÉL ESTÁ APRETADO Y COMPRIMIDO': @YayoDelaTorreM #LUP pic.twitter.com/cGqS7WKIqb — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 26, 2025

El entrenador añadió que su labor al frente del club es un privilegio más que una carga. “Creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida y aquí es un privilegio, soy un privilegiado de representar a esta institución, un privilegiado de estar en esta silla, que la adoro, que estoy feliz, que estoy tranquilo, que la entiendo, que la disfruto; todavía no me salen tantas canas”.

Pumas acumula siete paridos sin ganar, su última victoria fue el pasado 12 de septiembre cuando ganó 4-1 a Mazatlán. Actualmente se encuentra en la decimosegunda posición de la tabla general con 15 puntos (3 victorias, 6 empates, 6 derrotas).