Yareli Acevedo gana medalla de oro en Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ciclista Yareli Acevedo conquistó la medalla de oro en la prueba por puntos del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se llevó a cabo en el Velódromo Peñalolén de Santiago de Chile, para convertirse en la segunda mexicana en obtener una presea dorada en la historia de la justa mundialista.

Acevedo Mendoza, de 24 años de edad, subió a lo más alto del podio tras sumar 63 unidades, seguida de la británica Anna Morris, con 58, y de la neozelandesa Bryony Botha, con 56.

La última ocasión en la que una mexicana se colgó la presea dorada en un Mundial de Pista se remonta al año 2001 por conducto de Nancy Contreras , quien se coronó en la prueba de 500 metros contrarreloj en el certamen desarrollado en Amberes, Bélgica, el mismo año en que Acevedo nació.

Asimismo, el metal áureo de la mexicana es el mejor resultado internacional para el país en una prueba por puntos de la rama femenil desde que Belém Guerrero conquistara la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en una competencia que salió del calendario de la justa veraniega en la edición de Londres 2012 para ser parte del omnium.

La flamante monarca mundial irrumpió internacionalmente como una de las deportistas mexicanas más destacadas como parte de la delegación que asistió a la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior celebrados en Cali, Colombia, donde ganó dos medallas de oro y tres de plata, para después refrendar su nivel con preseas continentales de primera fuerza, tanto en los Juegos Panamericanos de mayores en 2023 como en campeonatos de la especialidad.

