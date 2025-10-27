Cruz Azul se deslinda de muerte de aficionado que fue sometido por elementos de seguridad de la UNAM. Foto: Redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras concluir el partido entre Cruz Azul y Rayados en el Estadio Olímpico Universitario, este 25 de octubre, un aficionado del equipo celeste perdió la vida en circunstancias aún no esclarecidas.

El hecho ocurrió la noche del sábado 25 de octubre y derivó en una investigación formal que involucra a cuatro personas, mientras que la familia del fallecido –identificado por diversos medios como Rodrigo Mondragón Terán– exige que se indague a fondo la actuación del personal de seguridad del recinto.

Cruz Azul emitió un comunicado al respecto donde señaló que tiene conocimiento del hecho en “los alrededores del estadio Olímpico Universitario” tras el duelo ante Rayados. Indicó que la institución cementera acompaña a los familiares de la víctima e hizo un llamado a las autoridades para el pronto esclarecimiento de lo ocurrido.

“Adicionalmente, y a pesar de que este hecho ocurrió en el exterior del EOU y estos operativos no forman parte de las responsabilidades del Club, CF Cruz Azul se compromete a mantener la revisión preventiva constante de los protocolos en beneficio de los aficionados, siempre en el ámbito de sus propias facultades y con la mejor disposición de colaboración con las autoridades de la Universidad y la Ciudad de México”, concluye el comunicado.

La Liga MX también se pronunció al respecto y lamentó el fallecimiento del aficionado e indicó que se “mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México”.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">La LIGA BBVA MX informa: <a href="https://t.co/j2JVIQJDfe">pic.twitter.com/j2JVIQJDfe</a></p>— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) <a href="https://twitter.com/LigaBBVAMX/status/1982660842475675762?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Por su parte, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (DGAPSU) de la UNAM también compartió un comunicado, en él señaló que el incidente tuvo lugar durante las labores de desalojo en los estacionamientos del estadio, una vez finalizado el encuentro deportivo.

De acuerdo a la DGAPSU, una persona en aparente estado de ebriedad agredió verbal y físicamente al personal de seguridad, impidiendo el desarrollo normal de su trabajo.

“La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades”, se lee en el comunicado.

No obstante, durante el trayecto hacia el área de custodia, el individuo sufrió un desvanecimiento, por lo que paramédicos fueron solicitados de inmediato para brindarle atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal para reanimarlo “lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”.

Ante el fallecimiento, la Universidad solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) para abrir una investigación formal que permita deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos ocurridos en los alrededores del estadio.

“Actualmente son investigadas ante el Ministerio Público cuatro personas y se aportarán todos los datos de prueba con que se cuente para el esclarecimiento de lo sucedido”, detalló la dependencia universitaria.

Sin embargo, los familiares del aficionado fallecido demandaron que las autoridades profundicen en la revisión del personal de seguridad involucrado, al señalar que pudo haber existido un abuso de autoridad durante el sometimiento del hombre en el estacionamiento del recinto.

En redes sociales circula un video que muestra el instante en que varios elementos de seguridad someten con violencia a un hombre junto a una camioneta, mientras asistentes al evento gritan que no le peguen.

Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, perdió la vida tras ser presuntamente golpeado por elementos de seguridad de la UNAM dentro del estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario.

Familiares y amigos exigen una investigación a fondo y justicia para Rodrigo pic.twitter.com/ZMz5RzqoYS — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) October 26, 2025

Hasta el momento, Gerardo Moisés Loyo Martínez, director general de Prevención y Protección Civil de la UNAM y por tanto, jefe y responsable del personal de seguridad que sometió a la víctima, no ha dado ninguna declaración.