George Atkinson, leyenda de los Raiders, muere a los 78 años

(AP).- Los Raiders dijeron que la familia de Atkinson informó al equipo sobre su fallecimiento este día. El equipo indicó que falleció en Georgia sin revelar la causa de su fallecimiento.

Los Raiders consideraban a Atkinson el pilar de la secundaria "Soul Patrol" del equipo en la década de 1970, que contribuyó a que el equipo consiguiera su primer título del Super Bowl. Atkinson permaneció vinculado a la organización hasta su fallecimiento.

"Las contribuciones de George como amigo y mentor de todos en la organización de los Raiders continuaron mucho después de su carrera como jugador, y su personalidad genuina y su maravilloso sentido del humor serán profundamente extrañados por todos los que lo conocieron", dijo el equipo en un comunicado.

Atkinson jugó 144 partidos en su carrera, pasando 10 temporadas con los Oakland Raiders y una última temporada con los Denver Broncos. Participó en siete partidos de campeonato de la AFL o la AFC y ayudó a los Raiders a ganar el Super Bowl después de la temporada de 1976.

Sus 33 intercepciones en su carrera entre la temporada regular y los playoffs lo ubican en el cuarto lugar de todos los tiempos para los Raiders, pero era más conocido por su juego físico.

“El futbol americano es un deporte de choque”, declaró Atkinson al San Jose Mercury News en una entrevista de 2016. “Si no tienes una mentalidad definida, te echarán del partido”.

Atkinson había revelado en esa entrevista que sufría síntomas compatibles con ETC.

Atkinson se unió a los Raiders después de ser seleccionado en la séptima ronda en 1968. Fue parte de una clase estelar del draft que incluía a los miembros del Salón de la Fama Ken Stabler y Art Shell, así como a los corredores Marv Hubbard y Charlie Smith, quienes ayudaron a convertir al equipo en uno de los mejores de la liga en la década de 1970.

“Nos convertimos en parte del núcleo de los Raiders desde ese draft”, declaró Atkinson en una ocasión al sitio web del equipo. “Llevábamos el Plata y el Negro con orgullo. Entendíamos la tradición y lo que debíamos mantener”.

Atkinson fue clave en ello, casi desde el principio, anotando en una devolución de despeje de 86 yardas en su debut profesional. Fue seleccionado para el Pro Bowl de la AFL en sus dos primeras temporadas por su desempeño como regresador y back defensivo, y posteriormente se convirtió en parte de la dupla de safety más temida de la NFL tras la selección de Jack Tatum en la primera ronda del draft de 1971.

En una época en la que los receptores tenían poca o ninguna protección al pasar por el medio, Atkinson y Tatum repartían duros castigos a cualquiera que lo intentara.

“Nunca salimos al campo con la intención de lastimar a nadie, sino con la intención de hacer nuestro trabajo”, dijo Atkinson en aquel momento. “Si no quieres que te golpeen, es mejor que no vengas a jugar el domingo. Te garantizo que te golpearán”.

Los golpes más famosos de Atkinson fueron contra el receptor de Pittsburgh y miembro del Salón de la Fama, Lynn Swann. Lo noqueó en el partido por el campeonato de la AFC de 1975 y de nuevo en el primer partido de la temporada de 1976 con un antebrazo en la nuca en una jugada en la que Swann ni siquiera recibió el balón.

"Quizás un poco fuera de las reglas, pero esa era la forma de George de marcar el tono del juego", dijo Stabler más tarde en una entrevista con NFL Films.

El segundo golpe a Swann llevó al entrenador de Pittsburgh, Chuck Noll, a referirse a Atkinson como parte del "elemento criminal" de la NFL. Atkinson demandó a Noll por difamación, pero perdió el juicio.

Los hijos gemelos de Atkinson, George III y Josh, jugaron futbol americano en Notre Dame. George Atkinson III tuvo una breve carrera en la NFL, que incluyó una temporada con los Raiders. Josh se suicidó en 2018 y George III en 2019.