Gobernador de Jalisco espera luz verde de Sheinbaum para completar proyecto rumbo al Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con más de 12 mil millones de pesos invertidos rumbo al Mundial de Futbol, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, espera que la presidenta Claudia Sheinbaum libere presupuesto a la entidad para completar su proyecto de infraestructura para el área metropolitana de Guadalajara.

A menos de ocho meses de que se inaugure la justa mundialista, el mandatario estatal compartió que hasta el momento toda la inversión ejercida para mejorar las vías de comunicación, el transporte público y la seguridad en el Estado han sido erogadas con recursos estatales y municipales.

“La presidenta nos reunió al gobernador de Nuevo León, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a su servidor en Palacio Nacional hace algunos meses. La presidenta de la República nos dijo en esa reunión, ‘Voy a apoyar a los tres, a las tres entidades federativas por igual, exactamente con el mismo monto’. Nos pidió elegir una obra a cada uno”, recordó Lemus Navarro durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer que la exclavadista Alejandra Orozco, así como los exfutbolistas Fernando Quirarte, Carlos Salcido y Ramón Morales se suman como embajadores del Mundial de Futbol para la sede de Guadalajara.

De acuerdo con el mandatario estatal, será justo en la última semana de octubre cuando se defina la cantidad a recibir con base en el proyecto particular asignado.

“Yo elegí la ampliación de la línea 5, que que irá del Aeropuerto Internacional de Guadalajara al municipio de El Salto, sobre todo para el corredor industrial, conectarlo con un transporte público muy social. La presidenta de la República es una gran presidenta y de una sola pieza, que cumple su palabra y estoy seguro que muy pronto podremos anunciar junto cuál será el monto del apoyo para Jalisco, para Nuevo León y para la Ciudad de México”, adelantó.

Más allá del trabajo gestionado con los municipios locales y la federación, el gobernador Lemus aseguró que desde Jalisco también se trabaja en coordinación con las representaciones de Estados Unidos y Canadá en modelos de inteligencia y seguridad.

“Siempre he dicho que el Mundial es una muy buena excusa para hacer grandes obras que queden para la prosperidad en la zona metropolitana de Guadalajara y de todo el estado de Jalisco”, comentó.

Taxis de plataforma

Asimismo, el gobernador de Jalisco hizo un llamado a los legisladores para promover las reformas para permitir el uso de taxis de plataforma en los aeropuertos, considerados zona federal, por lo que no pueden regularse a partir de los gobiernos estatales.

“Si queremos ser grandes sedes mundialistas, me refiero a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, tenemos que comportarnos como ciudades de primer mundo. En una de las reuniones que tuvimos con la presidenta, le compartí la necesidad de regular las plataformas de transporte en cada entidad federativa, principalmente con el tema de aeropuertos”, destacó.

“Necesitamos que se desregule de la parte federal para permitirnos a los estados que regulemos los automóviles, principalmente en aeropuertos que son lugares federales. Entonces, esto urge mucho en la Cámara de Diputados Federal para después nosotros regular en la parte estatal, permitir una sana competencia, pero sobre todo la seguridad en el transporte en nuestros aeropuertos como sedes mundialistas, pero en todos los aeropuertos del país y que cada estado regule de acuerdo a sus necesidades”, agregó.