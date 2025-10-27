Turquía investiga a más de 150 árbitros por apostar en partidos de futbol. Foto: AP

ANKARA, Turquía (AP).- La Federación Turca de Futbol está investigando a más de 150 árbitros de ligas profesionales por presuntamente apostar en partidos.

Las agencias gubernamentales han determinado que 371 de los 571 árbitros activos tienen al menos una cuenta con una compañía de apuestas, dijo el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, en una conferencia de prensa este día.

Haciosmanoglu dijo que 152 árbitros con cuentas hicieron apuestas en futbol, ??incluidos siete árbitros de alto nivel y 15 asistentes de alto nivel.

Haciosmanoglu añadió que 10 árbitros apostaron en más de 10 mil partidos cada uno, uno solo en 18 mil 227 juegos, en cinco años, pero algunos lo hicieron solo una vez.

“Sabemos que el futbol turco necesita un cambio”, dijo Haciosmanoglu. “Nuestro deber es elevarlo al lugar que le corresponde y limpiarlo de toda su suciedad”.

Dijo que el consejo disciplinario de la federación se ocupará de los casos de inmediato.