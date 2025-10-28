Con HR de Freeman, Dodgers gana dramáticamente en 18 entradas

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, observa su cuadrangular con el que dejó tendidos en el campo a los Azulejos de Toronto en la entrada 18. Foto: AP / David J. Phillip

LOS ÁNGELES (AP) — Freddie Freeman conectó un jonrón al inicio de la parte baja de la 18va entrada, Shohei Ohtani se fue profundo dos veces en otra actuación récord y los Dodgers de Los Ángeles superaron 6-5 a los Azulejos de Toronto en el tercer juego el lunes por la noche para ganar un clásico de la Serie Mundial.

Los Dodgers, campeones defensores, tomaron una ventaja de 2-1 en la serie al mejor de siete y aún tienen la oportunidad de ganar el título en casa, algo que no han hecho desde 1963.

Freeman conectó contra Brendon Little, enviando un batazo de 406 pies al jardín central para finalmente terminar un juego que duró seis horas y 39 minutos y que igualó el récord de más entradas en la historia de la Serie Mundial.

Récord de Ohtani

Shohei Ohtani conectó dos jonrones y empató un récord de las Grandes Ligas de 119 años con cuatro extrabases en el tercer juego de la Serie Mundial el lunes por la noche, ofreciendo otro espectáculo histórico de postemporada en el Dodger Stadium.

Después de su ráfaga de cuatro hits en las primeras siete entradas, Ohtani recibió cinco bases por bolas consecutivas en este épico juego de la Serie Mundial de 18 entradas, convirtiéndose en el primer jugador de las Grandes Ligas en 83 años en llegar a base nueve veces en cualquier juego, y mucho menos en la postemporada.

Los Dodgers finalmente ganaron 6-5 con un jonrón de Freddie Freeman para dejar en el terreno al comenzar la decimoctava entrada.

"Lo que más importa es que ganamos", dijo Ohtani a través de su intérprete. "Y lo que logré hoy es en el contexto de este juego, y lo que más importa es pasar la página y jugar el próximo juego".

El último jonrón decisivo de Freeman pasó la cerca poco más de 17 horas antes de que Ohtani haga su primera apertura en la Serie Mundial en el montículo cuando lance para los Dodgers en el cuarto juego el martes por la noche.

"Quiero irme a dormir lo antes posible para poder estar listo", dijo Ohtani sonriendo.

Ohtani comenzó la parte baja de la primera entrada con un doble de regla al jardín derecho. Luego siguió con un jonrón solitario al jardín derecho en la tercera entrada contra el abridor de Toronto, Max Scherzer, y añadió un doble productor en la quinta contra el relevista Mason Fluharty durante el rally de empate de Los Ángeles.

Ohtani luego conectó un cuadrangular solitario de empate contra Seranthony Domínguez con un out en el séptimo episodio. Fue su sexto jonrón en los últimos cuatro juegos de los Dodgers, y empató los ocho vuelacercas de Corey Seager en 2020 como la mayor cantidad conectada por un jugador de los Dodgers en una sola postemporada.

Los Azulejos habían visto suficiente de Ohtani para la novena entrada: el manager John Schneider lo caminó intencionalmente en la novena, undécima, decimotercera y decimoquinta entradas, y la táctica funcionó cada vez, ya que los compañeros de Ohtani no pudieron llevarlo al plato.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en ser caminado intencionalmente cuatro veces en un juego de postemporada, solo uno menos que el récord general de las Grandes Ligas de pases intencionales establecido por Andre Dawson en mayo de 1990.

Con un hombre en primera, los Azulejos lanzaron a Ohtani en la decimoséptima entrada, pero apenas, con Brendon Little lanzando cuatro lanzamientos cómodamente fuera de la zona.

Ohtani se convirtió en el primer jugador en llegar a base nueve veces desde que Stan Hack tuvo cinco hits y cuatro bases por bolas para los Cachorros en un juego de 18 entradas el 9 de agosto de 1942, empatando un récord también logrado por Max Carey en 1922 y Johnny Burnett en 1932.

Después de convertirse en el primer jugador en la historia de la MLB con tres juegos de múltiples jonrones en una sola postemporada, Ohtani está a dos de igualar el récord de Randy Arozarena de jonrones en una postemporada.

Solo otro jugador en la historia del béisbol tuvo cuatro extrabases en un juego de la Serie Mundial: Frank Isbell bateó cuatro dobles para los Medias Blancas de Chicago en el quinto juego en 1906 contra los Cachorros de Chicago.

Ohtani se convirtió en el primer bateador en tener múltiples juegos con al menos 12 bases totales en una sola postemporada. El único otro jugador que tuvo dos juegos de este tipo en su carrera de postemporada fue Babe Ruth.

Una vez más, Ohtani ofreció un espectáculo espectacular para los fanáticos de Los Ángeles que definitivamente lo "necesitan", logrando su primer juego de cuatro hits de la postemporada en su primer partido de regreso en el Dodger Stadium desde que conectó tres jonrones y ponchó a 10 jugadores de los Cerveceros de Milwaukee en su sensacional esfuerzo de dos vías durante una victoria decisiva en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional hace 10 días.

Ohtani tiene seis hits y cinco carreras impulsadas en los primeros tres juegos de la Serie Mundial contra Toronto, la ciudad donde los fanáticos corearon "¡No te necesitamos!" a Ohtani mientras los Azulejos ganaban el primer juego. El japonés también conectó un cuadrangular tarde en esa derrota abultada.

Ohtani hará su primera apertura en la Serie Mundial en el montículo cuando lance para los Dodgers en el cuarto juego el martes por la noche.

Ohtani conectó dos jonrones en el primer juego de postemporada de los Dodgers contra Cincinnati, pero no había vuelto a conectar un vuelacercas hasta su histórica actuación en la Serie de Campeonato. Los tres de esos batazos fueron solitarios, y conectó un par de vuelacercas sin nadie a bordo en el tercer juego.

Primero conectó un batazo de 389 pies dentro del poste del jardín derecho en la tercera entrada.

Después de que el relevista de los Dodgers, Blake Treinen, permitiera que los Azulejos volvieran a tomar la delantera 5-4 en la séptima, Ohtani lo empató con un jonrón de 401 pies al jardín entre izquierdo y central.

Ohtani ahora solo está detrás de Arozarena, quien estableció el récord de las Grandes Ligas con 10 jonrones de postemporada en 2020 antes de que Tampa Bay perdiera la Serie Mundial ante Seager y los Dodgers.

Ohtani conectó un doble en el segundo lanzamiento de Scherzer, aunque sus compañeros no pudieron llevarlo a home. El japonés fue clave en un rally de empate cuando conectó un doble al jardín izquierdo-central en la quinta, impulsando un lanzamiento barrido de Fluharty hacia la brecha para su primer hit al campo opuesto desde el 20 de septiembre, un lapso de 77 turnos al bate.

Después de ese doble, Ohtani anotó la carrera del empate con un sencillo de Freddie Freeman.

Los Azulejos sacaron a Scherzer justo antes de que Ohtani subiera al bate y reemplazaron al veterano derecho con Fluharty, quien memorablemente ponchó a Ohtani con las bases llenas mientras escapaba de un gran aprieto para asegurar una victoria de 5-4 para Toronto en el Dodger Stadium en agosto.

Ohtani rápidamente intentó robar la segunda base después de ser caminado en la novena, pero fue puesto out cuando se levantó y dejó la base por un instante.

Ohtani avanzó a segunda con un sencillo de Mookie Betts con dos outs en la undécima, aunque se detuvo con cuidado en la base debido a calambres. Sin embargo, se mantuvo en el juego, y Freeman fue retirado con un elevado para terminar la entrada.

Con Tommy Edman en tercera base en la decimotercera, los Azulejos caminaron intencionalmente tanto a Ohtani como a Betts para llenar las bases con dos outs. Freeman, quien terminó el Juego 1 de la Serie Mundial del año pasado con un grand slam, conectó un elevado de 379 pies hasta la pista de advertencia en el centro.

El boleto de Ohtani en la decimoséptima entrada puso a dos Dodgers en base con dos outs, pero Betts falló con un elevado, terminando 1 de 8.

El jonrón de Kirk

En este tercer juego de la Serie Mundial 2025, el receptor tijuanense Alejando Kirk conectó jonrón en la cuarta entrada con el que produjo tres carreras y en ese momento puso al frente a su equipo 3-2. Este es el segundo vuelacercas que Kirk ha conectado en este Clásico de Otoño en el que también ha producido seis carreras.

Con las tres carreras que produjo este lunes, Kirk llegó a 13 en la postemporada para convertirse en el pelotero nacido en México con la mayor cantidad en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas.

En los 13 encuentros disputados en la postemporada 2025, el catcher mexicano superó las 12 carreras que Vinicio Castilla produjo en su carrera en 17 juegos de playoffs, y con el jonrón de esta noche llegó a cinco en la postemporada para empatar la marca que el oaxaqueño registró en su carrera.

Por si fuera poco, con su cuadrangular de hoy Kirk llegó a cinco en la postemporada para empatar la marca que Vinicio Castilla registró en su carrera.

Asimismo, Alejandro Kirk empató la marca de más cuadrangulares para un catcher en una postemporada con cinco para igualar a Cal Raleigh (2025) y Sandy Alomar (1997).

Antes, en la segunda entrada, Kirk conectó un sencillo, su cuarto imparable de la Serie Mundial, una línea al jardín derecho en el segundo inning ante el abridor Tyler Glasnow. En la novena recibió base por bolas ya con dos outs.

Alejandro Kirk también lució a la defensiva. El jardinero derecho de los Azulejos de Toronto, Addison Barger, realizó un tiro de aire con el que el mexicano puso out en home a Freddie Freeman en la tercera entrada. Y en la parte baja del noveno capítulo con un out en la pizarra tiró a la segunda almohadilla para poner fuera a Shohei Othani, quien intentó un robo de base tras haber recibido pasaporte.