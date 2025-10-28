Exesposa de empleado de los Angels testifica en juicio sobre consumo de drogas en el equipo

Una imagen y un logotipo en memoria del exlanzador de los Angelinos de Los Ángeles, Tyler Skaggs, se exhiben en el muro de los jardines de Anaheim, California, el 17 de julio de 2019. (. Foto: Foto AP/Kyusung Gong

SANTA ANA, California, EU (AP).- La exesposa de un empleado de los Angelinos de Los Ángeles testificó este día que había compartido información con un directivo del equipo sobre drogas —posiblemente destinadas a uno de los lanzadores del equipo— semanas antes de que un jugador muriera por una sobredosis.

Camela Kay relató al jurado en un tribunal del sur de California sobre la hospitalización de su exesposo Eric Kay en 2019 por una sobredosis de drogas. También afirmó haberle dicho al secretario de viajes del equipo de la MLB que Kay, director de comunicaciones de los Angels, tenía pastillas que supuestamente eran para el lanzador Tyler Skaggs.

El testimonio se produjo en un juicio por homicidio culposo interpuesto por la familia de Skaggs, que alegaba que los Angels debían ser considerados responsables por permitir que Eric Kay permaneciera en el puesto y tuviera acceso a jugadores mientras era adicto y traficaba con drogas. Los Angels han declarado que los directivos del equipo desconocían el consumo de drogas de Skaggs y que cualquier actividad relacionada con las drogas que los involucrara a él y a Eric Kay ocurrió en su tiempo libre y en la privacidad de la habitación de hotel del jugador.

Los abogados de la familia y de los Ángeles han dicho que el testimonio de Camela Kay sobre las pastillas que se suponía eran para Skaggs está en el centro de la demanda.

Durante el interrogatorio del martes, Camela Kay reconoció que su cuñada se enteró de las pastillas cuando Eric fue hospitalizado por una sobredosis tras tener que dejar el trabajo por actuar de forma errática y ser visto haciendo movimientos de karate en una tienda CVS. El abogado defensor, Todd Theodora, preguntó si el secretario viajero se rió al enterarse porque la idea le parecía tan descabellada, a lo que ella respondió: "Se rió entre dientes".

Theodora también preguntó cómo Camela Kay pudo saber qué estaba pasando con el consumo de drogas de su esposo, ya que dormía en una habitación separada y se mantenía distanciada de él desde 2017.

El interrogatorio se produjo después de que Camela Kay relatara ante el tribunal que, durante su viaje en el avión de los Angels, vio a los jugadores de fiesta, jugando a las cartas, apostando, bebiendo y pasando pastillas. Theodora preguntó cómo pudo ver lo que estaba pasando mientras estaba sentada filas delante de los jugadores o determinar qué eran las pastillas, y dijo que le preguntó a su entonces esposo, quien se lo contó.

Dijo que había volado en el avión del equipo varias veces, la más reciente entre 2013 y 2016.

"Los tratan como reyes", dijo Camela Kay sobre sus observaciones en el avión. "Los vi repartiendo pastillas o bebiendo alcohol en exceso".

El juicio se lleva a cabo más de seis años después de que Skaggs, entonces de 27 años, fuera encontrado muerto en la habitación de un hotel en las afueras de Dallas donde se alojaba, ya que los Angels debían iniciar una serie de cuatro juegos contra los Rangers de Texas. Un informe forense indicó que Skaggs se ahogó con su vómito y que se encontró en su organismo una mezcla tóxica de alcohol, fentanilo y oxicodona.

Eric Kay fue condenado en 2022 por proporcionar a Skaggs una pastilla de oxicodona falsificada mezclada con fentanilo y condenado a 22 años de prisión. Su juicio penal federal en Texas incluyó el testimonio de cinco jugadores de la MLB que afirmaron haber recibido oxicodona de él en diversas ocasiones entre 2017 y 2019, años en los que se le acusó de obtener pastillas y dárselas a jugadores de los Angels.

Camela Kay dijo que ella y otros familiares tuvieron una conversación con su entonces esposo en 2017 por temores de que consumiera drogas. Al día siguiente, comentó, dos miembros del equipo se acercaron a hablar con él y uno de ellos sacó varias bolsas de plástico con pastillas blancas del dormitorio, lo que alimentó su preocupación de que Eric Kay no solo estuviera lidiando con el abuso de sustancias, sino que también vendía drogas para ganar dinero.

Camela Kay también describió cómo un empleado de los Angels llevó a Eric a su casa después de que lo encontraran sin camisa y bailando en su oficina en el estadio en 2019. Dijo que encontró un frasco con pastillas azules entre sus pertenencias y llamó a la policía para presionarlo para que fuera al hospital, donde permaneció tres días antes de ir a rehabilitación.

Ella dijo que luego encontró mensajes de texto en su teléfono sobre él consiguiendo sus "dulces" en el estadio y le transmitió la información a su supervisor en los Angels.

Skaggs había sido un habitual en la rotación abridora de los Angels desde finales de 2016 y sufrió lesiones repetidamente durante ese tiempo. Anteriormente jugó para los Diamondbacks de Arizona.

La familia de Skaggs reclama 118 millones de dólares por pérdidas de ingresos, compensación por dolor y sufrimiento y daños punitivos contra el equipo.

Después de la muerte de Skaggs, la MLB llegó a un acuerdo con la asociación de jugadores para comenzar a realizar pruebas de opioides y remitir a aquellos que den positivo a la junta de tratamiento.