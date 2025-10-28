Grupo Pachuca considera "excesiva" orden de aprehensión contra Jesús Martínez

PACHUCA, Hgo. (apro).- Grupo Pachuca consideró desproporcionadas las medidas que llevaron a la solicitud y liberación de órdenes de aprehensión contra su presidente, Jesús Martínez Patiño, y su representante legal, Gerardo Cabrera, debido al conflicto que mantiene con Grupo Lauman –propietario de la marca Fox Sport México– por los derechos de transmisión de los clubes León y Tuzos.

El corporativo confirmó la existencia de los mandatos judiciales emitidos por un juez de control, a solicitud del Ministerio Público, para autorizar la detención de Martínez Patiño y el abogado de Grupo Pachuca, como consecuencia de no presentarse a una comparecencia.

Fox Sports México inició un juicio mercantil ante el Juzgado 40 de lo Civil de la Ciudad de México y, por este procedimiento, Lauman consiguió medidas precautorias que, de acuerdo con la contraparte, “intentaron impedir la transmisión del partido Pachuca vs. Mazatlán”, que tuvo verificativo el 26 de julio pasado, en el estadio Miguel Hidalgo, casa del conjunto hidalguense.

A esta medida para inhibir la emisión en vivo del encuentro le antecede el término de la relación contractual entre el grupo que preside Martínez Patiño y Fox Sport México, quien transmitía los partidos de local de Tuzos y León. Relación que, de acuerdo con Grupo Pachuca, concluyó el 26 de mayo de 2024.

"A partir de esa fecha, se firmó otro contrato con otra empresa para la transmisión de los partidos (...) en distintas plataformas (con consentimiento expreso de Grupo Lauman)", dice un comunicado en el que Grupo Pachuca dio a conocer su postura tras la revelación de las órdenes de aprehensión en contra de su directivo y su representante legal.

Martínez y Gerardo Cabrera fueron citados a comparecer como parte de la carpeta de investigación 014/1515/2025, acusados del delito de "desobediencia de particulares", aunque, según Grupo Pachuca, las medidas en las que se basa la acusación ya han sido suspendidas de manera definitiva por el Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CDMX y por el propio juzgado local. También, sostiene que existen resoluciones judiciales previas que acreditan el término de la relación y validan el nuevo contrato con otra empresa, Fox Estados Unidos.

"El pasado 3 de octubre de 2025, se notificó a la defensa legal de los directivos sobre la posibilidad de que ambos en forma por demás irregular fueran vinculados a proceso e indebidamente privados de su libertad, y aún peor con la imposición de prisión preventiva justificada, pese a que el supuesto delito imputado no lo amerita conforme al marco legal.

"Ante la desproporción de dicha medida, se decidió que ninguno de ellos acudiera a la audiencia programada y, en su lugar, se presentara una demanda de amparo indirecto para proteger su libertad y garantizar el respeto al debido proceso", expuso el Grupo Pachuca en su comunicado.

Fue por no acudir a esa comparecencia que se emitieron las órdenes de aprehensión, que para la institución que encabeza Martínez Patiño implica una actuación en un juicio mercantil "de forma excesiva y violatoria de los derechos fundamentales de nuestros directivos, quienes se encuentran defendidos en contra de los actos de intimidación realizados ilegítimamente en su contra".

Grupo Pachuca espera que el Poder Judicial "rectifique", se "restablezca la legalidad del proceso" y se resuelva la situación con Grupo Lauman.