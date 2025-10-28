Vlady Jr. dispara jonrón ante Ohtani y Azulejos empatan Serie Mundial con victoria sobre Dodgers

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., de los Azulejos de Toronto, festeja su jonrón de dos carreras en el cuarto juego de la Serie Mundial . Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

LOS ÁNGELES (AP) — Vladimir Guerrero Jr. conectó un jonrón de dos carreras contra Shohei Ohtani, Shane Bieber lanzó pelota de cuatro hits hasta la sexta entrada, y los Azulejos de Toronto se recuperaron de su dolorosa derrota en un maratón de 18 innings para igualar la Serie Mundial el martes, con una victoria de 6-2 sobre los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego.

Addison Barger sumó dos hits e impulsó una carrera por los Azulejos, campeones de la Liga Americana, quienes se recuperaron con calma de su desgarradora derrota de madrugada en el tercer duelo con un trabajo estelar en el plato y en el montículo.

Los Dodgers sufrieron apenas su tercera derrota a lo largo de 14 compromisos en esta postemporada.

Al propinarles el revés, los Azulejos recuperaron la ventaja de local y garantizaron que el trofeo de la Serie Mundial se entregará en el Rogers Centre.

El quinto juego está programado para este miércoles en el Dodger Stadium. El sexto se realizará en Toronto el viernes.

Ohtani redefinió el concepto de descanso corto al subir al montículo de la Serie Mundial poco más de 17 horas después de haberse embasado nueve veces y haber conectado cuatro extrabases en la emocionante victoria de los Dodgers.

El astro japonés permitió seis hits y cuatro carreras al lanzar hasta la séptima entrada, en una faena que incluyó seis ponches. Después de que Guerrero conectó su majestuoso séptimo jonrón de la postemporada en el tercer acto, los Azulejos añadieron dos más para poner fin a la labor de Ohtani durante su séptima entrada de cuatro carreras.

Ohtani no pudo compensarlo en el plato, donde se fue de 3-0 con una base por bolas y dos ponches. Estaba en el círculo de espera cuando terminó el juego.

El pelotero capaz de brillar tanto en el montículo como con el madero fue superado en el rubro del pitcheo por Bieber, el recién llegado a los Azulejos que regresó de la cirugía Tommy John a finales de agosto. El ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2020 permitió apenas una carrera en un debut destacado en la Serie Mundial.

Originario del condado de Orange, Bieber fue alentado por amigos y familiares en el Dodger Stadium, Otorgó tres bases por bolas, pero salió repetidamente de problemas. Dejó a cuatro corredores en base antes de que Mason Fluharty lo relevara en la sexta y dejara varados a dos más.

Los Azulejos tomaron el control momentos después con su ataque en la séptima entrada.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 4-2 con dos anotadas y dos producidas. El mexicano Alejandro Kirk de 4-0. El venezolano Andrés Giménez de 3-1 con una anotada y una empujada.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 3-1 con una anotada. El puertorriqueño Kiké Hernández de 3-0 con una remolcada. El cubano Andy Pagés de 2-0.