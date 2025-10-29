Detienen a Jonathan Orozco por lesiones y daños derivados de un percance vial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exfutbolista Jonathan Orozco fue detenido en la ciudad de Torreón, Coahuila, señalado por delitos de lesiones y daños a propiedad ajena incluidos en una carpeta de investigación derivada de un accidente vial protagonizado hace dos años por el que fuera guardameta de Rayados y Santos, quien en aquella ocasión conducía en estado de ebriedad.

La detención se llevó a cabo la noche del martes cuando circulaba por la carretera Torreón-San Pedro, por lo que después de ser presentado ante un juez de control, Orozco fue liberado horas más tarde al llegar a un acuerdo reparatorio con la otra parte involucrada.

“No se llegó a un acuerdo por parte de la aseguradora con el afectado y el tema recae con la persona con la que tuvo el accidente”, explicó Jonathan Orozco en un video publicado en sus redes sociales. “Gracias a Dios se pudo solucionar, fue algo que llevó varias horas, pero estamos bien y estoy muy agradecido”, agregó.

El caso de Jonathan Orozco se suma al de Omar Bravo, vinculado a proceso por abuso sexual infantil agravado, y al de Jesús Martínez, quien enfrentó una orden de aprehensión por el delito desobediencia de particulares, en su calidad de figuras relacionadas al futbol mexicano que han tenido problemas con la justicia en el último mes.