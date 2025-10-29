Selección sub-17 de futbol femenil avanza a cuartos de final del Mundial

Mundial Sub-17 femenil
Selección sub-17 de futbol femenil avanza a cuartos de final del MundialCon gol de la capitana Berenice Ibarra, el combinado mexicano venció 1-0 a Paraguay en los octavos de final del certamen que se desarrolla en Marruecos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La selección de futbol femenil sub-17 avanzó este miércoles a la ronda de cuartos de final del Campeonato Mundial de la categoría, tras vencer 1-0 a Paraguay, en partido desarrollado en la Academia de Futbol Mohammed VI, en Marruecos, sede de la competición.
El gol de la diferencia llegó al minuto 17 por conducto de la defensa central y capitana del equipo mexicano, Berenice Ibarra, quien se incorporó al ataque en una jugada de tiro de esquina, en la que apareció sin marca en los límites del área chica para rematar de cabeza a centro de Valeria Alvarado.
Con este resultado, las juveniles mexicanas buscarán su pase entre las mejores cuatro selecciones de la competición cuando se enfrenten en su siguiente compromiso programado para el domingo 2 de noviembre ante el representativo de Italia, el cual derrotó 4-0 a Nigeria.
La selección femenil sub-17 se instaló en la ronda de eliminación directa al avanzar en el segundo lugar del Grupo B, luego de perder en su presentación 0-2 ante República Popular de Corea y después ligar victorias frente a Países Bajos y Camerún, ambas con marcador de 1-0.