Edú Manga, exfutbolista del América, falleció a los 58 años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día, murió Eduardo Antônio dos Santos, mejor conocido como Edú Manga, a los 58 años. Así lo confirmó, a través de un tuit, su excompañero en el América Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic “Zague”. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su deceso.

El volante ofensivo Edú Manga, nacido en Osasco, Brasil, militó en clubes de su país, Chile, Ecuador, España, Japón y México. Entre otros colores, defendió los de Palmeiras, América, Corinthians, Emelec, Shimizu S-Pulse, Real Valladolid y Universidad Católica.

Falleció Eduardo Antonio dos Santos, "Edu", que dejó mucha calidad en poco tiempo y entre esa calidad, una de las mejores asistencias en la historia del futbol mexicano.



Al respecto del fallecimiento, Zague escribió:

“Noticias que generan mucha tristeza y dolor. Hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (qepd). Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano. Vuela alto querido, como lo hiciste siempre de futbolista. Mi más sentido pésame a toda su familia”.

Por su parte, el Palmeiras compartió:

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento, a los 58 años, de Eduardo Antônio dos Santos, Edu Manga, ídolo de la afición del Palmeiras en la década de 1980. Formado en las categorías inferiores del club, en el que jugó profesionalmente de 1985 a 1989, el centrocampista marcó 44 goles en 188 partidos vistiendo la camiseta verde y blanca y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña. Ofrecemos nuestras condolencias a la familia y amigos de nuestro eterno Edu Manga. ¡Descansa en paz, estrella!”.