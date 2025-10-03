Selección Mexicana de Futbol

Javier Aguirre presenta lista de convocados para los juegos de México ante Colombia y Ecuador

El duelo ante los colombianos se disputará el sábado 11 de octubre en Texas. Y ante los ecuatorianos se realizará el martes 14 de octubre en Jalisco.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Deportes
viernes, 3 de octubre de 2025 · 19:23

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 continúan y sus próximos duelos serán en el mes de octubre, ante el combinado nacional de Colombia y el de Ecuador. Por ello, el timonel Javier Aguirre compartió la lista de convocados.

El encuentro ante los colombianos se disputará el sábado 11 de octubre, a las 19:00 horas, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Y ante los ecuatorianos se realizará el martes 14 de octubre, a las 20:30 horas, en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

 

Porteros

  • Carlos Acevedo | Santos
  • Luis Ángel Malagón | América
  • Raúl Rangel | Chivas

Defensas

  • Kevin Álvarez | América
  • Mateo Chávez | AZ Alkmaar
  • Jesús Gallardo | Toluca
  • Ramón Juárez | América
  • César Montes | Lokomotiv Moscú
  • Jorge Sánchez | Cruz Azul
  • Israel Reyes | América
  • Johan Vásquez | Genoa

Mediocampistas

  • Alexis Gutiérrez | América
  • Érick Sánchez | América
  • Erik Lira | Cruz Azul
  • Luis Romo | Chivas
  • Orbelín Pineda | AEK Atenas
  • Carlos Rodríguez | Cruz Azul
  • Diego Lainez | Tigres UANL
  • Marcel Ruiz | Toluca

Delanteros

  • Germán Berterame | Rayados
  • César Huerta | Anderlecht
  • Hirving Lozano | San Diego FC
  • Santiago Giménez | AC Milan
  • Julián Quiñones | Al Qadsiah FC
  • Alexis Vega | Toluca
Más de
Selección Mexicana de Futbol Javier Aguirre Futbol

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias