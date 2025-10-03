Javier Aguirre presenta lista de convocados para los juegos de México ante Colombia y Ecuador. Foto: X: @miseleccionmx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 continúan y sus próximos duelos serán en el mes de octubre, ante el combinado nacional de Colombia y el de Ecuador. Por ello, el timonel Javier Aguirre compartió la lista de convocados.

El encuentro ante los colombianos se disputará el sábado 11 de octubre, a las 19:00 horas, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Y ante los ecuatorianos se realizará el martes 14 de octubre, a las 20:30 horas, en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.

Porteros

Carlos Acevedo | Santos

Luis Ángel Malagón | América

Raúl Rangel | Chivas

Defensas

Kevin Álvarez | América

Mateo Chávez | AZ Alkmaar

Jesús Gallardo | Toluca

Ramón Juárez | América

César Montes | Lokomotiv Moscú

Jorge Sánchez | Cruz Azul

Israel Reyes | América

Johan Vásquez | Genoa

Mediocampistas

Alexis Gutiérrez | América

Érick Sánchez | América

Erik Lira | Cruz Azul

Luis Romo | Chivas

Orbelín Pineda | AEK Atenas

Carlos Rodríguez | Cruz Azul

Diego Lainez | Tigres UANL

Marcel Ruiz | Toluca

Delanteros