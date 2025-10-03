Javier Aguirre presenta lista de convocados para los juegos de México ante Colombia y Ecuador

Selección Mexicana de Futbol
Javier Aguirre presenta lista de convocados para los juegos de México ante Colombia y EcuadorEl duelo ante los colombianos se disputará el sábado 11 de octubre en Texas. Y ante los ecuatorianos se realizará el martes 14 de octubre en Jalisco.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los partidos de preparación de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026 continúan y sus próximos duelos serán en el mes de octubre, ante el combinado nacional de Colombia y el de Ecuador. Por ello, el timonel Javier Aguirre compartió la lista de convocados.
El encuentro ante los colombianos se disputará el sábado 11 de octubre, a las 19:00 horas, en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas. Y ante los ecuatorianos se realizará el martes 14 de octubre, a las 20:30 horas, en el estadio Akron, en Guadalajara, Jalisco.
Porteros
- Carlos Acevedo | Santos
- Luis Ángel Malagón | América
- Raúl Rangel | Chivas
Defensas
- Kevin Álvarez | América
- Mateo Chávez | AZ Alkmaar
- Jesús Gallardo | Toluca
- Ramón Juárez | América
- César Montes | Lokomotiv Moscú
- Jorge Sánchez | Cruz Azul
- Israel Reyes | América
- Johan Vásquez | Genoa
Mediocampistas
- Alexis Gutiérrez | América
- Érick Sánchez | América
- Erik Lira | Cruz Azul
- Luis Romo | Chivas
- Orbelín Pineda | AEK Atenas
- Carlos Rodríguez | Cruz Azul
- Diego Lainez | Tigres UANL
- Marcel Ruiz | Toluca
Delanteros
- Germán Berterame | Rayados
- César Huerta | Anderlecht
- Hirving Lozano | San Diego FC
- Santiago Giménez | AC Milan
- Julián Quiñones | Al Qadsiah FC
- Alexis Vega | Toluca