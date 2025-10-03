La FIFA y Adidas presentan Trionda, el balÃ³n oficial del Mundial 2026

MADRID (EUROPA PRESS).- La FIFA y la marca alemana Adidas presentaron este viernes el balÃ³n oficial del Mundial 2026, TRIONDA, inspirado en los coanfitriones del torneo y "con un diseÃ±o que encarna la unidad y la pasiÃ³n" de Estados Unidos, CanadÃ¡ y MÃ©xico.

El nombre TRIONDA se traduce del espaÃ±ol como 'tres olas' y celebra el hecho de que, por primera vez, tres paÃ­ses anfitriones -CanadÃ¡, MÃ©xico y Estados Unidos- se unen para albergar el Mundial en 2026. "Es una belleza. Estoy feliz y orgulloso de presentarlo. Adidas ha creado otro balÃ³n icÃ³nico, con un diseÃ±o que encarna la unidad y la pasiÃ³n de las naciones anfitrionas del prÃ³ximo aÃ±o", expresÃ³ el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El diseÃ±o del balÃ³n presenta una combinaciÃ³n de colores rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres paÃ­ses anfitriones, mientras que una nueva construcciÃ³n de cuatro paneles con una geometrÃ­a fluida reproduce las olas a las que hace referencia el nombre del balÃ³n. Estos paneles se conectan para formar un triÃ¡ngulo en el centro del balÃ³n, en un guiÃ±o a la histÃ³rica uniÃ³n de las tres naciones anfitrionas.

La iconografÃ­a que representa a cada paÃ­s anfitriÃ³n adorna el balÃ³n, con la hoja de arce para CanadÃ¡, un Ã¡guila para MÃ©xico y una estrella para Estados Unidos, mientras que los adornos dorados rinden homenaje al trofeo del Mundial.

AdemÃ¡s, TRIONDA presenta novedades, como una construcciÃ³n de cuatro paneles con costuras intencionadamente profundas, creando una superficie que produce "una estabilidad Ã³ptima en vuelo al garantizar una resistencia suficiente y uniformemente distribuida a medida que el balÃ³n se desplaza por el aire", destacÃ³ la FIFA, que avanzÃ³ que los iconos en relieve "aumentan el agarre" al golpear o regatear en condiciones hÃºmedas o mojadas.

La tecnologÃ­a de balÃ³n conectado vuelve a estar presente en el balÃ³n, con un chip sensor de movimiento de Ãºltima generaciÃ³n a 500 Hz que proporciona informaciÃ³n sobre cada elemento del movimiento del balÃ³n. Esta tecnologÃ­a envÃ­a datos al sistema de vÃ­deo del Ã¡rbitro asistente en tiempo real, mejorando la toma de decisiones de los Ã¡rbitros.