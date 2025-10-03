Propalestinos exigen a Selección Italiana de futbol no jugar contra Israel por la Guerra en Gaza. Foto: AP

FLORENCIA, Italia (AP).- Este día, Manifestantes propalestinos se acercaron a las puertas del centro de entrenamiento de la selección italiana de futbol para exigir que su próximo partido clasificatorio para la Copa del Mundo contra Israel no se juegue debido a la guerra en Gaza.

La protesta fue parte de una huelga nacional en reacción también a una misión de ayuda bloqueada por las fuerzas israelíes.

Italia tiene previsto recibir a Israel en Udine el 14 de octubre. Sin embargo, la UEFA está considerando suspender a Israel debido a la guerra. Los jugadores no estuvieron en el centro de entrenamiento de Coverciano en Florencia, pero la selección se reunirá allí el lunes.

Los manifestantes parecían comportarse pacíficamente al otro lado de la calle, frente al complejo de futbol, ??con una pancarta que decía en italiano: "Detengamos el sionismo con la resistencia". Un líder de la protesta tomó un micrófono y gritó: "¿Cómo pueden seguir permitiendo que Israel, un estado sionista y criminal, juegue al fútbol?".

Decenas de protestas han estallado en toda Italia desde la noche del miércoles, después de que la marina israelí interceptara la Flotilla Global Sumud, deteniendo a sus activistas.

El viernes, trabajadores y estudiantes salieron a las calles después de que los principales sindicatos del país convocaran una huelga general de un día en solidaridad con los palestinos y la flotilla. Cientos de trenes fueron cancelados o retrasados, al igual que varios vuelos nacionales, y muchas escuelas privadas y públicas cerraron.