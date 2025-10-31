Dodgers fuerzan a séptimo juego de la Serie Mundial, con victoria de 3-1 sobre Azulejos

Will Smith, de los Dodgers de Los Ángeles, anota frente al mexicano Alejandro Kirk, catcher de los Azulejos de Toronto, en el sexto juego de la Serie Mundial,. Foto: Chris Young / The Canadian Press via AP

TORONTO (AP).— Yoshinobu Yamamoto venció a Toronto por segunda vez en una semana, Mookie Betts se desperezó con un sencillo de dos carreras en una tercera entrada de tres anotaciones y los Dodgers de Los Ángeles, campeones defensores, se impusieron el viernes 3-1 sobre los Azulejos para llevar la Serie Mundial a un séptimo y decisivo encuentro.

Yamamoto no estuvo tan afinado como en su juego completo de cuatro hits en el segundo compromiso de esta serie. Aquél fue el primer juego completo de la Serie Mundial en una década.

De cualquier modo, duró seis entradas y permitió apenas un sencillo impulsor en la tercera por parte de George Springer, quien regresó después de perderse dos juegos por una lesión en el costado derecho.

Los relevistas novatos Justin Wrobleski y Roki Sasaki se combinaron para conseguir seis outs antes de que el abridor Tyler Glasnow saliera del bullpen para escapar de un aprieto en la novena entrada y rescatar a los Dodgers.

Glasnow necesitó sólo tres lanzamientos para lograrlo. Con corredores en segunda y tercera, hizo que Ernie Clement elevara su primer pitcheo hacia el cuadro para el primer out.

Luego, el venezolano Andrés Giménez conectó una línea corta al jardín izquierdo, que el puertorriqueño Kiké Hernández convirtió en una doble matanza para terminar el juego.

Hernández atrapó la bola corriendo entre el bosque izquierdo y el central y lanzó a la segunda base, donde el venezolano Miguel Rojas hizo una difícil jugada, recogiendo la bola de un bote para retirar a Addison Barger.

Max Scherzer abrirá el sábado el séptimo juego por los Azulejos. También comenzó el séptimo duelo de la Serie Mundial, y se fue sin decisión en 2019, cuando Washington ganó el título sobre Houston.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-0. El boricua Hernández de 4-0. El venezolano Rojas de 3-0.

Por los Azulejos, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 3-1. El mexicano Alejandro Kirk de 3-0. El venezolano Giménez de 4-0.