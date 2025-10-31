Federación turca de futbol suspende a 149 árbitros por su presunta participación en apuestas. Foto: AP

ANKARA, Turquía (AP).- La Federación Turca de Futbol suspendió a 149 árbitros y árbitros asistentes por su presunta participación en un escándalo de apuestas que involucra a ligas de futbol profesional.

Este día, la federación dijo que decidió imponer sanciones de entre ocho y doce meses a los 149 oficiales, mientras que las investigaciones continuaban contra otros tres.

“La reputación del futbol turco se basa en la santidad del esfuerzo en el campo y la inquebrantable integridad de la justicia. Cualquier acto que traicione estos valores no es simplemente una violación de las reglas, sino una ruptura de la confianza”, dijo el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu, en un comunicado.

“Investigaciones recientes han revelado que algunos árbitros estuvieron involucrados en actividades de apuestas de una manera completamente incompatible con el espíritu del fútbol. Esto no es simplemente una violación, es un abuso que hiere las conciencias y envenena la justicia”.

Haciosmanoglu dijo que 10 árbitros hicieron apuestas en más de 10 mil partidos cada uno durante cinco años, mientras que algunos solo hicieron una apuesta. Un árbitro supuestamente hizo apuestas en 18 mil 227 partidos.

Citando fuentes judiciales, la emisora ??Habertürk dijo que también se estaban llevando a cabo investigaciones contra clubes y jugadores. Informó que unos 3 mil 700 jugadores están bajo investigación.