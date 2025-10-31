Osmar Olvera e Isaac del Toro encabezan lista de ganadores al Premio Nacional de Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El clavadista Osmar Olvera y el ciclista Isaac del Toro encabezan la lista de ganadores al Premio Nacional del Deporte 2025, máxima distinción que otorga el Estado mexicano en materia deportiva y que cumple su 50 aniversario.

Olvera, doble medallista olímpico en París 2024 y ganador el año anterior del galardón, repetirá con la distinción en la categoría no profesional después de consagrarse campeón en la prueba de trampolín individual de tres metros del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos celebrada en Singapur, justa en la que además ganó tres medallas de plata en las competencias de un metro, sincronizados y de equipo.

Asimismo, en deporte no profesional, la arquera Maya Becerra, campeona mundial en la modalidad de arco compuesto en el certamen celebrado en Gwangju, República de Corea, así como la marchista Alegna González y el lanzador Uziel Muñoz, ganadores de la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo en Tokio, Japón, también recibirán el premio.

Por su parte, el ensenadense Isaac del Toro recibirá por primera ocasión el Premio Nacional de Deportes en la categoría profesional, después de acumular más de 15 victorias en la temporada, entre las que se destacan el Tour de Austria, la Clàssica Terres de L’Ebre, la Vuelta a Burgos, las carreras Milano-Torino e Industria & Artigianato, así como el Giro de la Toscana, la Copa Sabatini, el Trofeo Matteotti y el Giro de Emilia, además de convertirse en el ciclista más joven en 85 años en ligar 10 días con el suéter rosa de líder del Giro de Italia, competencia en la que terminó en segundo lugar.

En cuanto al deporte adaptado, los lanzadores Luis Carlos López Valenzuela y Osiris Machado, ganadores de la presea dorada en la prueba de lanzamiento de disco del Campeonato Mundial de Paratletismo celebrado en Nueva Delhi, India, también fueron reconocidos.

En trayectoria deportiva, la clavadista Gabriela Agundez, medallista olímpica en Tokyo 2020; el patinador Donovan Carrillo, quien recién clasificó a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno; el paranadador Arnulfo Castorena, multimedallista paralímpico y María Lorena Ramírez, ultramaratonista rarámuri, también ganarán el premio.

Asimismo, Karen Montellano (tiro con arco) y Alejandro Laberdesque (atletismo) recibirán el galardón en la categoría de entrenador, mientras que Araceli Ornelas (taekwondo) y Leslie Velasco (Parapowerlifting) lo harán en juez/árbitro, al igual que Mirna Beatriz de la Cruz en el rubro de fomento al deporte.