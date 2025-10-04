El exjugador de la NFL Mark Sanchez está hospitalizado tras ser apuñalado

Foto del 5 de diciembre del 2021 de Mark Sanchez mientras camina en el campo antes del juego de los Rams de Los Ángeles ante los Jaguars de Jacksonville. Foto: Kyusung Gong / Archivo AP

INDIANÁPOLIS (AP).— El exquarterback de la NFL y actual analista de Fox Sports, Mark Sanchez, aparentemente fue apuñalado en un altercado durante la noche en el centro de Indianápolis y fue hospitalizado el sábado.

Sanchez, quien estaba en Indianápolis para comentar el partido del domingo entre los Raiders y los Colts, se encontraba en condición estable, informó Fox Sports en redes sociales.

La policía de Indianápolis emitió un comunicado que no identificó a Sanchez, pero dijo que estaban investigando una confrontación que ocurrió alrededor de las 12:30 de la mañana del sábado entre dos hombres, uno de los cuales fue hospitalizado con heridas de arma blanca.

El otro hombre recibió tratamiento por laceraciones, según la policía. Los detectives habían revisado imágenes de video de la confrontación, que según la policía ocurrió en el popular distrito de vida nocturna del centro, Wholesale District, junto al capitolio estatal de Indiana.

La policía dijo que el caso sería turnado a la oficina del fiscal del condado de Marion para decidir sobre los cargos. Esa oficina no respondió de inmediato a una consulta de The Associated Press.

La policía dijo que ninguno de los hombres era residente local y calificó el incidente como un "hecho aislado entre los dos hombres y no un acto de violencia al azar".

Pocos otros detalles estaban disponibles.

"Estamos profundamente agradecidos con el equipo médico por su atención y apoyo excepcionales. Nuestros pensamientos y oraciones están con Mark, y pedimos que todos respeten la privacidad de él y su familia durante este tiempo", dijo Fox Sports.

Sanchez, de 38 años, jugó 10 años en la NFL antes de retirarse en 2019. Fue comentarista en ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021.

El nativo de Long Beach, California, se destacó en Southern California antes de ser seleccionado por los Jets de Nueva York con la quinta selección en el draft de la NFL de 2009.

Pasó cuatro temporadas con los Jets, siendo titular en cada uno de sus 62 juegos lanzando 12.092 yardas y 68 touchdowns con 69 intercepciones. Los Jets perdieron en el campeonato de la AFC en cada uno de los dos primeros años de Sanchez en la liga.

Sanchez también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington. Terminó su carrera como jugador con 15.357 yardas por pase, 86 pases de touchdown y 89 intercepciones.

Los Jets y varios de los excompañeros de equipo de Sanchez publicaron mensajes de apoyo en redes sociales el sábado.

"Enviamos nuestros pensamientos y amor a Mark Sanchez y su familia. Esperamos una pronta recuperación, 6", dijeron los Jets, usando el antiguo número de camiseta de Sanchez.

"Envía oraciones por mi excompañero de equipo Mark... duele mucho ver esto", escribió Kerry Rhodes.

"Tan triste. Reza por su recuperación", escribió Nick Mangold.