Isaac del Toro gana el Giro de Emilia y llega a 14 triunfos en 2025

CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El ciclista mexicano Isaac del Toro, del equipo UAE Team Emirates, conquistÃ³ la ediciÃ³n 108 del Giro de Emilia, competencia de un dÃ­a que forma parte del serial de carreras en el circuito europeo y que para su ediciÃ³n 2025 tuvo un recorrido de 199 kilÃ³metros entre las localidades de Mirandola y San Luca, en Bolonia, Italia.

El bajacaliforniano cruzÃ³ la meta con un registro de 4 horas, 46 minutos y 10 segundos, seguido del britÃ¡nico Thomas Pidcock y el francÃ©s Lenny Martinez, para convertirse en el primer pedalista mexicano en conquistar el tradicional encuentro ciclista que data de 1909 y que se disputa en las inmediaciones de la emblemÃ¡tica regiÃ³n de Emilia RomaÃ±a, al norte de Italia.

Asimismo, el cetro de este domingo representÃ³ la decimocuarta victoria para Del Toro Romero en lo que va del 2025, ademÃ¡s de la sexta en territorio italiano de cara al final de la temporada del serial profesional avalado por la UniÃ³n Ciclista Internacional (UCI).

Este tÃ­tulo se suma al del Tour de lâ€™Avenir en 2023, la Vuelta a Asturias en 2024, la carrera Milano-Torino, el Tour de Austria, la ClÃ ssica Terres de Lâ€™Ebre y la Vuelta a Burgos en 2025 como los principales triunfos en la trayectoria deportiva del ensenadense, asÃ­ como el subcampeonato en el Giro de Italia del presente aÃ±o.