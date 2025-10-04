Kirk conecta dos jonrones y los Blue Jays aplastan a los Yankees 10-1. Foto: AP

TORONTO (AP).- Alejandro Kirk y Vladmir Guerrero Jr. impulsaron a los Azulejos de Toronto a otra victoria en casa sobre los Yankees de Nueva York, rompiendo una racha de derrotas en postemporada que se extendía por casi una década.

Kirk conectó dos jonrones solitarios, Guerrero también conectó y los Blue Jays ganaron un juego de playoffs por primera vez desde 2016 al vencer a los Yankees de Nueva York 10-1 en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Americana el sábado.

Nathan Lukes tuvo dos hits, tres carreras impulsadas y una atrapada en picada, y Andrés Giménez agregó dos hits e impulsó un par mientras los Blue Jays, campeones de la División Este de la Liga Americana, usaron 14 hits para romper una racha de siete derrotas en postemporada.

La anterior victoria de Toronto en los playoffs fue en el cuarto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2016 contra Cleveland. Los Blue Jays perdieron esa serie en cinco partidos.

Toronto fue eliminado de la ronda de comodines en Tampa Bay en 2020, en casa contra Seattle en 2022 y en Minnesota en 2023.

“Ganar uno fue genial”, dijo el abridor de los Blue Jays, Kevin Gausman. “Ganar uno en casa frente a nuestra afición, que ha sido increíble toda la temporada, fue realmente especial”.

Gausman permitió una carrera y cuatro hits en 5 2/3 entradas para la victoria.

Guerrero se fue de 4-3 con dos carreras impulsadas. Abrió el marcador con un jonrón con dos outs en la primera entrada, su primer jonrón en postemporada, y añadió un elevado de sacrificio en la séptima entrada de cuatro carreras de Toronto.

"Siempre mejora su juego cuando juega contra los Yankees", dijo Gausman. "¡Menuda noche para él!".

Guerrero llegó con tres hits y una impulsada en seis juegos de playoffs anteriores.

“Vlad se sintió un poco diferente hoy”, dijo el mánager de Toronto, John Schneider.

Kirk conectó un jonrón al primer lanzamiento de la segunda entrada, su primero en la postemporada, y luego añadió un segundo jonrón ante Paul Blackburn para iniciar una octava entrada de cuatro carreras. Es el primer jugador nacido en México en conectar dos jonrones en un juego de postemporada.

“Es una sensación increíble, pero el trabajo está dando sus frutos”, dijo Kirk a través de un traductor.

Kirk ha conectado cinco jonrones en sus últimos tres juegos desde el último fin de semana de la temporada regular.

Toronto ganó por séptima vez en ocho partidos en casa contra Nueva York este año. Los Blue Jays obtuvieron la mejor marca de la Liga Americana en casa, 54-27, durante la temporada regular.

Los Blue Jays ganaron ocho de 13 enfrentamientos de temporada regular contra los Yankees, lo que les dio el desempate por el título de la División Este de la Liga Americana, tras un balance de 94-68 para ambos equipos. Esto le dio a Toronto un pase directo a la primera ronda de los playoffs mientras esperaba al ganador de la Serie de Comodines entre Nueva York y Boston.

En su tercera apertura de postemporada, el lanzador derecho de los Yankees, Luis Gil, permitió dos carreras y cuatro hits en dos entradas y dos tercios. El Novato del Año de la Liga Americana en 2024 cargó con la derrota.

“Estaban buscando la parte superior de la zona un poco y, creo, les hicieron muchos buenos swings”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone.

Los Yankees no pusieron a ningún corredor en posición de anotar hasta que Anthony Volpe conectó un doblete para comenzar la sexta. Austin Wells conectó un sencillo para que Volpe llegara a tercera y Trent Grisham recibió base por bolas para llenar las bases. Gausman ponchó a Aaron Judge, pero dio base por bolas a Cody Bellinger para impulsar una carrera.

Después de que Ben Rice salió, Louis Varland entró y ponchó a Giancarlo Stanton, terminando el turno al bate con una bola rápida de 101 mph.

Luke Weaver no retiró a ninguno de los tres bateadores que enfrentó en el séptimo y no ha retirado a ninguno de los seis bateadores que enfrentó en esta postemporada.

Guerrero realizó una doble matanza sin asistencia en la primera base para terminar la segunda, lanzándose para atrapar la línea de Ryan McMahon y superando a Jazz Chisholm Jr. de regreso a la bolsa.

"Estoy tratando de jugar la mejor defensa que puedo para que nuestro lanzador lance la menor cantidad de lanzamientos", dijo Guerrero a través de un traductor.

Chisholm fue retirado por otra gran jugada en el quinto cuando Lukes hizo una atrapada en picada en una línea al jardín derecho.

Judge se fue de 4-2 con un sencillo y un doble, convirtiéndose en el único jugador de los Yankees en llegar a base más de una vez.